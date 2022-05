Viruela del mono: ¿cómo se manifesta? ¿es mortal? ¿hay vacuna o tratamiento?

En un comunicado fechado en Washington, la OPS/OMS informó que está trabajando con los estados que la integran para apoyar las actividades de vigilancia, preparación, y respuesta ante la enfermedad.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono o viruela símica es una zoonosis viral (un virus transmitido a los humanos por los animales), que también puede transmitirse de una persona a otra a través del contacto cercano con una persona infectada.

¿Cómo se manifiesta y cuáles son sus síntomas?

Las manifestaciones de la viruela símica suelen incluir fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea o lesiones.

La erupción suele comenzar entre uno y tres días después del inicio de la fiebre.

Las lesiones pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas de líquido claro o amarillento, y luego pueden formar una costra, secarse y caerse.

El número de lesiones en una persona puede oscilar entre unos pocos y varios miles. La erupción suele concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. También pueden aparecer en la boca, los genitales y los ojos.

Las manifestaciones suelen durar entre dos y cuatro semanas y desaparecen por sí solos sin tratamiento.

Si cree que tiene síntomas que podrían ser de viruela símica, pida consejo a su proveedor de atención médica. Infórmele si ha estado en contacto estrecho con alguien con viruela símica presunta o confirmada.

¿Se puede morir de viruela del mono?

En la mayoría de los casos, los síntomas de la viruela símica desaparecen por sí solos en unas pocas semanas, pero en algunas personas pueden provocar complicaciones médicas e incluso la muerte.

Los recién nacidos, los niños y las personas con deficiencias inmunitarias subyacentes pueden correr el riesgo de padecer síntomas más graves y de morir a causa de la viruela símica.

Las complicaciones de los casos graves de viruela símica incluyen infecciones cutáneas, neumonía, confusión e infecciones oculares que pueden provocar la pérdida de visión.

En los últimos tiempos, entre el 3 y el 6% de los casos notificados han provocado la muerte en los países endémicos, a menudo en niños o personas que pueden tener otras afecciones.

Es importante señalar que esto puede ser una sobreestimación porque la vigilancia en los países endémicos es limitada.

¿Cómo se transmite la viruela símica de los animales a los humanos?

La viruela símica puede transmitirse a las personas cuando entran en contacto físico con un animal infectado.

Los animales huéspedes son los roedores y los primates.

El riesgo de contraer la viruela símica a través de los animales puede reducirse evitando el contacto sin protección con animales salvajes, especialmente los que están enfermos o muertos (incluyendo su carne y sangre).

En los países endémicos donde los animales son portadores de la viruela símica, cualquier alimento que contenga carne o partes de animales debe cocinarse a fondo antes de consumirlo.

¿Quién corre más riesgo de contraer la viruela del mono?

Cualquier persona que tenga un contacto físico estrecho con alguien que tenga síntomas de viruela símica, o con un animal infectado, corre el mayor riesgo de infección.

Es probable que las personas vacunadas contra la viruela tengan cierta protección contra la infección por viruela símica.

Sin embargo, es poco probable que las personas más jóvenes se hayan vacunado contra la viruela porque la vacunación contra la viruela se interrumpió en todo el mundo después de que la viruela se convirtiera en la primera enfermedad humana erradicada en 1980.

Aunque las personas que han sido vacunadas contra la viruela tendrán cierta protección contra la viruela símica, también deben tomar precauciones para protegerse a sí mismas y a los demás.

Los trabajadores sanitarios también corren un mayor riesgo debido a la mayor exposición al virus.

¿Pueden los niños contraerla?

Los niños suelen ser más propensos a tener síntomas graves que los adolescentes y los adultos.

El virus también puede transmitirse al feto o al recién nacido a través del nacimiento o del contacto físico temprano.

¿Es una infección de transmisión sexual?

La viruela del mono puede transmitirse de una persona a otra a través del contacto físico estrecho, incluido el contacto sexual. Actualmente se desconoce si la viruela símica puede propagarse por vías de transmisión sexual (por ejemplo, a través del semen o los flujos vaginales), pero el contacto directo piel con piel con las lesiones durante las actividades sexuales puede propagar el virus.

Las erupciones de viruela símica se encuentran a veces en los genitales y en la boca, lo que probablemente contribuya a la transmisión durante el contacto sexual. Por lo tanto, el contacto boca-piel podría causar la transmisión cuando hay lesiones en la piel o en la boca.

Las erupciones de viruela símica pueden parecerse a las de algunas enfermedades de transmisión sexual, como el herpes y la sífilis. Esto puede explicar por qué varios de los casos del brote actual se han identificado entre hombres que buscan atención en clínicas de salud sexual.

El riesgo de infectarse con la viruela del mono no se limita a las personas sexualmente activas o a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Cualquier persona que tenga un contacto físico estrecho con alguien infectado está en riesgo. Cualquier persona que presente síntomas que puedan ser de viruela símica debe acudir inmediatamente a un trabajador sanitario.

¿Existe vacuna?

Hay varias vacunas disponibles para la prevención de la viruela que también proporcionan cierta protección contra la viruela símica.

Una vacuna más reciente que se desarrolló para la viruela (MVA-BN - también conocida como Imvamune, Imvanex o Jynneos) fue aprobada en 2019 para su uso en la prevención de la viruela símica y aún no está ampliamente disponible. La OMS está trabajando con el fabricante para mejorar el acceso.

Las personas que han sido vacunadas contra la viruela en el pasado también tendrán cierta protección contra la viruela símica. Las vacunas originales contra la viruela ya no están disponibles para el público en general, y es poco probable que las personas menores de 40-50 años hayan sido vacunadas, ya que la vacunación contra la viruela terminó en 1980 después de que se convirtiera en la primera enfermedad en ser erradicada.

Es posible que algunos miembros del personal de laboratorio o del personal sanitario se hayan vacunado con una vacuna contra la viruela más reciente.

¿Existe tratamiento?

Los síntomas de la viruela símica suelen resolverse por sí solos sin necesidad de tratamiento.

Es importante cuidar la erupción dejando que se seque si es posible o cubriendo con un apósito húmedo para proteger la zona si es necesario.

Evite tocar cualquier llaga en la boca o los ojos. Pueden utilizarse enjuagues bucales y gotas para los ojos siempre que se eviten los productos que contengan cortisona.

La inmunoglobulina vacunal (VIG) puede recomendarse para los casos graves.

Un antiviral que se desarrolló para tratar la viruela (tecovirimat, comercializado como TPOXX) también fue aprobado para el tratamiento de la viruela símica en enero de 2022.

¿En qué regiones se suele encontrar la viruela del mono?

La viruela símica se encuentra habitualmente en África Central y Occidental, donde hay selvas tropicales y donde suelen vivir los animales que pueden ser portadores del virus.

Ocasionalmente se identifican personas con viruela símica en otros países fuera de África Central y Occidental, tras viajar desde regiones donde la viruela símica es endémica.

¿Qué sabemos sobre el brote detectado en varios países en mayo de 2022?

Varios países donde la viruela símica no es endémica han notificado casos en mayo de 2022. A fecha de 19 de mayo de 2022, se han notificado casos en más de 10 países de zonas no endémicas. Se están investigando otros casos.

A excepción de los casos notificados esporádicamente en viajeros procedentes de países endémicos, no son típicos los casos en zonas no endémicas que no estén relacionados con viajes desde países endémicos. En la actualidad (en mayo de 2022) no hay una relación clara entre los casos notificados y los viajes desde países endémicos, ni tampoco con animales infectados.

Se están llevando a cabo estudios en los países afectados para determinar la fuente de infección de cada caso identificado, y las acciones para proporcionar atención médica y limitar la propagación.

¿Por qué se llama viruela del mono o viruela símica?

La enfermedad se llama viruela símica porque se identificó por primera vez en colonias de monos mantenidas para la investigación en 1958. No se detectó en humanos hasta 1970.