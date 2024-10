Alarmantes cifras sobre el suicidio en la juventud LGBTQ+ mexicana

Más de la mitad de la población joven LGBTQ+ mexicana ha considerado con seriedad el suicidio y, 1 de cada 3, lo ha intentado, de acuerdo con una encuesta realizada por The Trevor Project México, organización líder en la materia.

La Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México se realizó con 10 mil personas de entre 13 y 24 años, y entre sus principales resultados está que el 53 por ciento consideró seriamente el suicidio el año pasado.

Y un 33 por ciento lo intentó.

De quienes intentaron suicidarse, el 60 por ciento expresó que la motivación se relacionaba con el ambiente escolar y, el 77 por ciento, con su situación familiar.

"Eso nos dice que los espacios donde las juventudes deberían tener una guía por parte de los adultos en el desarrollo de su identidad, personalidad y capacidades es donde están recibiendo más violencia", señala Erika Barrera, directora de los servicios de atención en crisis en The Trevor Project México.

Uno de los datos alarmantes de la encuesta es que las tasas de intento de suicidio son más altas en la población trans y no binaria (aquellas personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer). También resalta que, después de un intento de suicidio, el 58 por ciento reportó que no le contó a nadie sobre el intento, ya sea porque no hay aceptación en sus hogares, por falta de recursos económicos para atender su salud mental o carencia de personal capacitado para atender las problemáticas que enfrentan.

El reporte destaca altos niveles de ansiedad y depresión, y escasa aceptación en hogares tras haber compartido su orientación sexual o identidad de género.

"Son números muy graves con los que queda muy claro que debe de existir un esfuerzo mayor por generar espacios accesibles e inclusivos", apunta Barrera.

La encuesta se realizó de manera virtual del 29 de junio al 24 de julio y sus resultados se publicaron en septiembre, mes de concientización sobre la prevención del suicidio.

Una de las recomendación que brinda el estudio es crear espacios con familia, amistades y miembros de la comunidad que apoyen y aceptan a las juventudes LGBTQ+.

The Trevor Project ofrece una línea de atención 24/7 para prevención de suicidio en juventudes LGBTQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer y más). La atención es confidencial y gratuita en thetrevorproject.mx o al WhatsApp 559- 225-33-37.