Fármaco logra remitir totalmente el cáncer rectal, revela estudio de EU

El Dostarlimab ha mostrado ser capaz de conseguir una respuesta clínica completa en cáncer rectal localmente avanzado con deficiencia de reparación de desajustes, informó El Mundo de España.

Lo más novedoso es que la respuesta se ha conseguido con la administración exclusiva del fármaco, sin radiación ni cirugía, según ha señalado Andrea Cercek, oncóloga médica en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, de Nueva York, Estados Unidos.

Cercek, junto con su equipo, presentó los resultados de su trabajo en el encuentro de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO22) que se está celebrando en Chicago, y que se publicaron en el último número de The New Journal England of Medicine (NEJM).

Recordó que la quimioterapia neoadyuvante y la radiación seguidas de la resección quirúrgica del recto suele ser el tratamiento estándar y multimodal para el cáncer de recto localmente avanzado, pero dentro de ese tratamiento, ciertos genes transportan información que indica a las células del cuerpo cómo funcionar y que ayudan a en el ADN a través de un proceso llamado reparación de desajuste.

Se calcula que entre el 5 y el 10% de los adenocarcinomas rectales con deficientes en la reparación de errores de emparejamiento y se ha demostrado que estos tumores responden mal a los regímenes de quimioterapia estándar, incluida la quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de recto localmente avanzado", indicó.

Aunque, añadió, también se ha observado que el bloqueo de puntos de control inmunitarios por sí solo es muy eficaz como tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer colorrectal metastásico con reparación deficiente de errores de emparejamiento, así como para pacientes con enfermedad refractaria al tratamiento, con tasas de respuesta objetiva que oscilan entre un 33 y un 55%, con una duración clínicamente significativa de la respuesta y una supervivencia general prolongada, expuso el artículo.

"Sobre la base de los beneficios observados en el contexto de la enfermedad metastásica, planteamos la hipótesis de que el bloqueo de la muerte programada 1 (PD-1) con un solo agente podría ser beneficioso en el cáncer de recto localmente avanzado y deficiente en la reparación de errores de emparejamiento", indicó Cercek.

Los investigadores iniciaron un estudio prospectivo de fase 2 en el que se administró Dostarlimab como agente único cada 3 semanas durante 6 meses en pacientes con adenocarcinoma rectal en etapa II o III con deficiencia en la reparación de errores de emparejamiento.

Este tratamiento debía ser seguido de quimiorradioterapia estándar y cirugía, pero los pacientes que tuvieron una respuesta clínica completa después de completar la terapia con Dostarlimab continuaron sin quimiorradioterapia ni cirugía.

"Los puntos finales primarios son la respuesta clínica completa sostenida 12 meses después de completar la terapia con Dostarlimab o la respuesta patológica completa después de completar la terapia con Dostarlimab con o sin quimiorradioterapia y la respuesta general a la terapia neoadyuvante con Dostarlimab con o sin quimiorradioterapia", señaló.

Según los datos presentados, 12 pacientes completaron el tratamiento con Dostarlimab y han tenido al menos 6 meses de seguimiento.

"En el momento de este informe ningún paciente había recibido quimiorradioterapia ni se había sometido a cirugía, y no se habían informado casos de progresión o recurrencia durante el seguimiento -con un rango, 6 a 25 meses-, ni se han informado eventos adversos de grado 3 o superior", informó.