Cofepris encuentra hongos en los hospitales de Durango donde comenzó el brote de meningitis

La fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, ha indicado que dos de los hospitales investigados no contaban con "farmacia establecida" y el almacenamiento de los fármacos no era correcto, según recoge el diario El Sol de Durango. "Uno de los refrigeradores solo tenía algodones para taparlo, lo que puede provocar un tema de contaminación. Uno de los quirófanos no contaba con un flujo de aire adecuado que sacara el aire, solamente era circulante y eso también puede causar un tema grave de contaminación", ha dicho. Los familiares de las víctimas ya han presentado más de 43 denuncias contra las clínicas en la Fiscalía.