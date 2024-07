En Morena hay unidad, mientras en el PRI y PAN, disputas: Sheinbaum

Al señalar que la oposición no entiende qué sucedió en las pasadas elecciones, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, dijo que PRI y PAN se encuentran en disputas internas, mientras que Morena hay unidad.

"El PRI, pues, está ahí peleando con sus disputas. El PAN, pues, también. Y en Morena es plural, entonces, evidentemente, qué bueno además que siempre hay opiniones. Pero en términos del proyecto, está muy claro. Hay una unidad enorme que nos da mucha fortaleza como movimiento", destacó.

Comentó que la oposición no comprende lo que sucedió el 2 de junio y que ni siquiera quieren entenderlo, ya que el pueblo de México se encuentra a favor de la cuarta transformación, más allá de los programas sociales.

"Lo que se demostró este 2 de junio, que es algo que no han entendido quienes no están a favor de la Cuarta Transformación. No han entendido qué pasó en el 2 de junio. Y lo quieren seguir interpretando de una manera que si siguen así no van a poder entender qué fue lo que pasó. Y es que el pueblo de México está con la Cuarta Transformación", mencionó.

"Es decir, dio resultados la Cuarta Transformación. Pero, además, la gente se siente con el reconocimiento históricamente. Esto que dice el presidente, yo estoy de acuerdo. Es algo que decimos en Morena desde que se formó Morena, que la política no solo es un asunto de los políticos, sino que es un asunto de todas y de todos", señaló.

Cuestionada sobre si le gustaría que Ifigenia Martínez u Olga Sánchez Cordero le entreguen la banda presidencial, Sheinbaum reiteró que Ifigenia Martínez es una mujer por principios, y que votó por ella, y precisó que tiene una opinión favorable de la exsecretaria de Gobernación.