Para INE, por ahora, acuerdos para elección del PJ

Consejeros electorales acordaron que mientras el TEPJF no resuelva si el INE debe atender o no las órdenes de jueces de suspender la organización de la elección del Poder Judicial, no habrá acuerdos o actividades oficiales para avanzar en la planeación del proceso.

Las áreas técnicas y los equipos de algunas consejerías continuarán trabajando en propuestas para determinar la geografía electoral y en el análisis de la convocatoria emitida por el Senado, pero nada será discutido ni avalado hasta que los magistrados respondan a su petición.

El pasado 4 de octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un recurso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el que pide una protección provisional a la continuidad de las actividades inherentes a la organización del proceso del Poder Judicial.

Esto con el argumento de que los jueces carecen de competencia para pronunciarse sobre normas generales y actos de contenido materialmente electoral.

"Dichos mandamientos y sus efectos constituyen una invasión de atribuciones constitucionalmente conferidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y están encaminados a la obstaculización de la función estatal de organizar elecciones conferida al Instituto Nacional Electoral", establece el recurso, que fue turnado al magistrado Felipe de la Mata.

Hasta hace unos días, se habían emitido 71 suspensiones, casi todas ellas han sido notificadas al INE.

Sin embargo, pese a que en el escrito se demanda a la Sala Superior atender con urgencia el recurso, el magistrado no ha presentado su propuesta a sus pares.

Este martes, consejeros y personal del INE regresó de vacaciones, y su primera reunión semanal, a la que asistieron 9 de los 11 integrantes del Consejo, se realizó en un ambiente tenso, luego que Morena en el Congreso aprobó darle facultad a la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, de nombrar, sin la opinión de sus pares, a funcionarios de primer nivel.

De acuerdo con funcionarios del Instituto, nadie tocó el tema en el encuentro, pese a la molestia de la mayoría.

Se enfocaron en tratar el tema de las suspensiones de jueces, y la mayoría coincidió en que, por ahora, no se hiciera nada formalmente sobre la organización del proceso, hasta tener el aval del Tribunal.

Al encuentro, que se realizó de manera semipresencial, faltaron dos de los tres integrantes de la comisión que organiza la elección judicial.

En las suspensiones, se les dan de 24 a 48 horas para frenar la organización de los comicios del 1 de junio del 2025.

En todos los documentos que han llegado a la Oficialía de Partes del Instituto, la petición es la suspensión provisional o definitiva que garantice que: "El Consejo General del Instituto Nacional Electoral se abstenga de Implementar el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, así como tampoco emita acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025".

En la mayoría de las suspensiones se advierte que de no atenderlas, habrá sanciones: de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.