Continúa su madre en terapia intensiva

Por: Agencia Reforma

Noviembre 08, 2024 -

Ernestina Sodi continúa su batalla en terapia intensiva tras ser ingresada de emergencia debido a un infarto agudo al miocardio.

En medio de esta situación, su hija Camila Sodi decidió romper el silencio para expresar su fortaleza y resiliencia, compartiendo un emotivo mensaje en redes sociales:

“Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días... Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente”, escribió Camila, resaltando la conexión profunda que mantiene con su madre en estos momentos complicados.

“Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia. Veo y siento su espíritu inquebrantable”, agregó.

La protagonista de “A Que No Me Dejas” también reflexionó sobre el apoyo incondicional que ha recibido de sus seres queridos, incluyendo su tía Thalía, quien ha estado a su lado en esta etapa difícil.

“Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, cómo me cuidan, cómo me procuran, cómo me contienen”, agregó.

La salud de Ernestina ha generado una gran preocupación entre amigos y familiares, quienes han estado solicitando donadores de sangre y organizando cadenas de oración en su favor.

La situación ha estado rodeada de rumores sobre su salud, incluyendo la supuesta firma de una carta de voluntad anticipada por parte de Camila en caso de que su madre enfrente complicaciones mayores.