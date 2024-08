Mentira, que reforma no afecte, dicen miembros de PJ en paro

Con la reforma al Poder Judicial no sólo se verá afectada la carrera judicial, sino que además se eliminarán los fondos y los fideicomisos, aseguraron trabajadores del Poder Judicial de la sede de San Lázaro en la Ciudad de México, los cuales iniciaron un paro indefinido esta madrugada.

"Mucho se ha dicho que no va a afectar a los trabajadores; que se van a respetar sus derechos laborales y esa es una gran mentira", afirmó Patricia Aguayo, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito.

"El primer derecho laboral que nos va a afectar es quitarnos la carrera judicial; algo para lo que estamos estudiando constantemente, preparándonos, asistiendo a cursos de capacitación; de especialización y que hoy lo quieren quitar porque se le ocurrió al señor Presidente que los jueces y los magistrados deben escogerse a través de votos.

"(Dicen) que todo ese dinero (de los fondos) se va a recabar y se va a mandar a la Tesorería de la Federación o a la Secretaría de Hacienda para que el Ejecutivo federal disponga de ese dinero. Es nuestro dinero, eso aquí en China se llama robo, y no me digas que no es una afectación a los derechos de los trabajadores".

La manifestante aseguró que alrededor de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron el paro contra la reforma del Poder Judicial.

Se trata de trabajadores de los 32 circuitos judiciales que hay en todo el País, afirmó.

Precisó que 3 mil 500 trabajadores en San Lázaro son los que están participando en el paro.

Además, indicó que están elaborando un documento que llevarán a Cámara de Diputados.

"Lo que queremos es que se respete la carrera judicial; que subsista la escuela judicial y los concursos de oposición para poder ascender a las categorías de jueces, de magistrados, que no se nos reduzcan en modo alguno nuestros salarios, ni tampoco las prestaciones que tenemos consignadas en las condiciones generales de trabajo, que son prerrogativas laborales que se han conquistado a través de muchos años y que son nuestros derechos adquiridos que tenemos", agregó.