Tiene Congreso de BC mayoría de mujeres

Por primera vez, el número de legisladoras superará a sus homólogos hombres en la Legislatura de Baja California, la cual inició en la madrugada de este 1 de agosto.

El Congreso tendrá 16 mujeres y 9 hombres como diputados locales. Además, la actual Legislatura contará con un representante de la diversidad sexual, Jaime Eduardo Cantón Rocha, ex Secretario Particular de la actual Gobernadora Marina del Pilar Ávila, y ex Coordinador del Gabinete estatal.

Varias diputadas repetirán en el encargo, como Alejandra Ang Hernández, Michel Sánchez Allende, Julia Andrea González Quiroz, Evelyn Sánchez y Montserrat Murillo.

Sin embargo, también entran personajes con décadas en la política, como el ex Alcalde panista Jorge Ramos Hernández, ahora avalado por el PVEM, y cercano al esposo de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, Carlos Torres Torres. También permanece el morenista Juan Manuel Molina García, cuatro veces diputado local. Visita Máynez recinto De gira por el Estado, el ex candidato a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, estuvo presente en el cambio de Legislatura en Mexicali y lamentó la violencia que se vive en Baja California.

"Hay una gran zozobra derivada de las condiciones de seguridad que vive el País", dijo, "hay una consternación (en Baja California) por la dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Minerva Pérez Castro)".

"A miles de empresarios en este país se les está diciendo que se deben de resignar a que se les cobren derecho de piso, nosotros no podemos normalizar un mensaje de este tipo", enfatizó Álvarez Máynez, quien se reunió en Tijuana con empresarios del Estado.

Desde el Congreso local, se congratuló por las diputaciones de representación proporcional, para Daylín García Ruvalcaba en Baja California, y la diputación federal de Gustavo de Hoyos, ex presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).