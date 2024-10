Se separa Beltrones del PRI

El ex dirigente nacional del PRI y actual senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones, anunció su decisión de separarse del partido y de las decisiones de su dirigencia, tras 50 años de militancia.

En un mensaje difundido este domingo, el sonorense reprochó el aval que el Tribunal Electoral (TEPJF) dio a la reelección de Alejandro "Alito" Moreno, a quien no menciona por su nombre en su mensaje.

"Avalado por una torcida interpretación de la legalidad, hoy el PRI queda a la deriva y carece de futuro y de congruencia ya que, con esa resolución dividida (del Tribunal Electoral), lo deja en la tentación del secuestro y queda expuesta a un mayor deterioro por el manejo exclusivo de una sola persona y de sus intereses personalísimos.

"Debido a ello, he tomado la decisión de separarme de los trabajos y deslindarme de las acciones de la dirigencia del Partido de vocación reeleccionista que ha dejado de ser la de los ideales de democracia y justicia; inclusión y renovación. Esa actitud le hará más daño al PRI. Me gustaría estar equivocado y por eso, les deseo suerte. Al tiempo", expresó Manlio Fabio Beltrones.

Consideró que la decisión que recientemente tomaron 3 de los 5 magistrados del Tribunal Electoral (TEPJF) es contraria al sentido común y a lo señalado en la Ley General de Partidos Políticos, además de que daña al partido y a su militancia.

Recordó que el Tribunal revirtió la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que con 7 votos contra 4 desconocía la reelección de la dirigencia y los documentos básicos del PRI, aprobados en junio de este año.

"A mis amigas y amigos priistas con quien desde hace 5 décadas, he compartido ideas y luchas diversas, les expreso el mayor de mis afectos. Siempre he respetado sus decisiones y ellos me han dado su consideración a las mías. Siempre dialogando, cerca de las reflexiones y muy lejos de las descalificaciones y denuestos personales. Así, el saldo invariablemente ha sido positivo.

"Seguiré sirviendo a México y me dedicaré a cumplirle a Sonora y los sonorenses los compromisos que hice cuando les pedí su confianza para ser su Senador. Muchas gracias", manifestó Beltrones.

Antes de esta decisión, la dirigencia del PRI de Alejandro "Alito" Moreno impulsó en la bancada no admitir a Beltrones como parte de su grupo parlamentario.

"El senador Beltrones queda en libertad de unirse a cualquier grupo otro grupo parlamentario, y en ningún caso sus dichos, declaraciones, votos o posicionamientos representan a la bancada del PRI ni al partido", planteó el resolutivo.

De acuerdo con el PRI, el sonorense actualmente enfrenta diversos procedimientos sancionadores de expulsión.