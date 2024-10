Prepara Kamala Harris tour por varios talk shows famosos

Con la idea de alcanzar una mayor audiencia, diversas y de diversas generaciones, Kamala Harris, candidata a la presidencia de Estados Unidos, tiene previsto aparecer en varios programas y talk shows famosos.

De acuerdo con Variety, la candidata demócrata acaba de lanzar una campaña mediática que tiene como objetivo contraatacar al ex presidente Donald Trump en la última etapa de las campañas presidenciales.

Para empezar su tour de medios, Harris ofreció una entrevista al comunicador estrella Alex Cooper, en su popular podcast Call Her Daddy, el cual se emitió este domingo en varias plataformas digitales.

Este lunes tiene planeado aparecer en el programa 60 Minutes, de CBS, luego de que Trump rechazara la propuesta de aparecer en el afamado show de entrevistas.

Luego, el martes de esta semana, Harris pasará por varios talk shows de renombre que se graban en Nueva York, como The View, de ABC; The Late Show with Stephen Colbert, de CBS, y el reconocido programa de radio The Howard Stern Show.

Posteriormente, el jueves, Harris participará en un foro abierto con la cadena de televisión para habla hispana Univisión, con la idea de alcanzar a más votantes que hablan español.

A unos 30 días hasta las elecciones del próximo 5 de noviembre y una votación anticipada en marcha, Trump también está haciendo su propio tour de medios, aunque de forma menos mediática.

Además de varias apariciones en Fox News, su cadena preferida, de acuerdo con Variety, el magnate ha concedido entrevistas en podcasts populares como This Past Weekend w/Theo Von y Lex Fridman Podcast. También ha concedido entrevistas al Dr. Phil, Elon Musk y Shawn Ryan.