"Ya Mariana me dio permiso": Samuel García sobre candidatura

MONTERREY, NL.- El gobernador Samuel García Sepúlveda afirmó que su esposa Mariana Rodríguez Cantú ya le dio permiso para contender por la Presidencia de la República, y asimismo señaló que al parecer va a renunciar Arturo Salinas Garza, quien fue designado gobernador interino por el Congreso, porque sabe que es inelegible y su nombramiento no va a prosperar.

García Sepúlveda comentó lo anterior durante un acto en la Planta Potabilizadora de San Roque, a fin de supervisar los trabajos para poner en operación el segundo equipo de bombeo del acueducto El Cuchillo II, para traer a la zona metropolitana otros mil 200 litros por segunda y reducir el déficit de agua potable que afecta a la zona metropolitana.

Aunque el agua ya se inyectó a las redes de distribución, dijo el gobernador, el presidente Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo el sábado la ceremonia oficial, y él buscará llegar a dicho evento, una vez que rinda su II Informe de Gobierno y ofrezca una comida a los invitados especiales.

El mandatario estatal con licencia -que haría efectiva del dos de diciembre de 2023 al dos de junio de 2024-, expresó mientras hablaba sobre el Acueducto El Cuchillo II, al percibir que empezaba a lloviznar "habrá señales ¿o no?", y luego volteó a ver a Juan Ignacio Barragán, director de Servicios de Agua y Drenaje, para externarle sonriente: "deja tú, ya ayer (este jueves) me dio permiso Mariana". aludiendo a que en días pasados había dicho que todavía no decidía buscar la candidatura presidencial de MC, porque Mariana aún no le daba permiso, y que, de ser el caso, la licencia era para garantizar su derecho a contender.

Samuel García señaló, "no quiero ser malagradecido con el Gobierno Federal, mañana (este sábado) viene el presidente a las tres de la tarde, se me empalma con el Informe, si por algún motivo no llegó al evento (por la operación del segundo equipo de bombeo), es porque vienen muchos invitados, tengo una comida con ellos".

Agregó que dicha obra se hizo en un año, lo que constituye un récord mundial, pues en otros países se hacen en tres o cuatro años y esto fue porque los gobiernos estatal y federal trabajaron hombro con hombre, no sólo en la aportación de recursos, sino también en las responsabilidades y los trabajos, que estuvieron coordinados por la Sedena.

"Ese es el tipo de coordinación que desea el país, que desea el estado, que los poderes y los órdenes de gobierno estén jalando juntos para servir a la gente", expresó García Sepúlveda.

"Lo que hay ahorita en Nuevo León es grilla, no le hagan caso, el pobre cuate (Arturo Salinas Garza, a quien el Congreso designó como gobernador interino) este es inelegible (era presidente del Tribunal Superior de Justicia), parece que ya va a renunciar porque sabe que no tiene prosperidad; no me pierdan tiempo ya en la grilla barata del Congreso, mejor enfocarse en lo importante", comentó el mandatario estatal.