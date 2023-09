Con Obrador hubo destrucción: Xóchitl

En el inicio del primer periodo ordinario de sesiones, la senadora panista Xóchitl Gálvez dijo que el Gobierno de López Obrador ha fracasado, pues en lugar de transformación hubo destrucción.

"Tenían todo para hacer la transformación, respaldo popular, contundente mayoría legislativa en ambas cámaras, y toda la fuerza política, pero tiraron a la basura su oportunidad. No hubo transformación, hubo destrucción, hoy en este quinto informe sabemos que México no sólo no está mejor, sino que muchos aspectos están peor que cuando inició su administración", dijo Gálvez.

Mientras daba su mensaje, morenistas y aliados dejaron el salón del Pleno, por lo que panistas y priistas rodearon la tribuna para arrobar a la senadora.

Al ser interrumpida por los gritos de morenistas que se quedaron para enseñarle pancartas, la panista les lanzó un mensaje: "los gritos eran de la Oposicion, no cabe duda que la esperanza ya cambió de manos", afirmó.

La senadora también criticó la política de seguridad del Presidente, afirmando que resultó ser una ocurrencia.

"Abrazos no balazos resultó ser una ocurrencia, pero no una ocurrencia cualquiera, abrazos no balazos es una ocurrencia criminal, se abraza a los delincuentes mientras balean a los mexicanos, dijeron que iban a resolver el problema desde la raíz, que iban a cambiar y lo único que hemos visto es que han repetido y reforzado una fórmula que quedó claro no funciona", declaró.