´Que Dios nos cuide´

Primero fue Miguel Bosé, quien sufrió un asalto a punta de pistola en su residencia; hace unos días, la actriz Mónica Pont, también de nacionalidad española, vivió una experiencia similar en la Capital.

Arturo Peniche también vivió en carne propia una situación similar cuando en abril de 2017 tres hombres entraron a robar su casa en plena madrugada mientras su esposa y él dormían. "Yo les dije: ´Está bien, llévense lo que quieran. No maltraten a mi esposa, no me maltraten. No les vamos a ver la cara. Ésa fue la negociación.

"Los chavos hicieron lo que quisieron. Se llevaron lo que quisieron y le dejaron flojitas las manos a mi esposa para que nos pudiéramos... (desamarrar)", fue su testimonio después del robo. Ahora prefiere dejar atrás esa pesadilla.

El actor y cantante de 61 años estuvo en el festival de radio La Batalla 2023, donde habló en entrevista de su trayectoria, de su trabajo en las telenovelas e incluso de música, pero prefirió no tocar el tema de la violencia.

"Me voy a reservar mi comentario porque ese es un tema que ya toqué en su momento. Si ha sucedido eso (la inseguridad) es porque... me reservo mi comentario. Interprétenlo", declaró Peniche.

"Yo estoy tranquilo, estoy trabajando, estoy siendo un hombre productivo, estoy cuidando por mí, por mi salud, estoy cuidando por los míos, como debe ser, y estoy tratando de cuidar también a mi público querido y darles lo que ellos están esperando de Arturo Peniche. Estoy dando lo mejor de mí hasta el día de hoy y que Dios nos socorre y nos cuide a todos".

El galán de telenovelas como La Indomable, Valeria y Maximiliano y María Mercedes, señaló que por el momento le han llegado varias propuestas para hacer televisión, pero prefiere dejar descansar un poco a Arturo Peniche.

"A ese actor que no ha dejado de trabajar, ya son casi 50 años", indicó.

Se mostró contento por lo bien que les va a sus hijos Brandon y Khiabet en la actuación. En este momento los dos trabajan juntos en la telenovela Nadie como Tú, que protagoniza Brandon junto a Karla Esquivel.

"Me da gusto que le dieron su primer protagónico porque lo merecía, había batallado bastante", señaló.