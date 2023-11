Programas sociales se quedan, pero con buen sistema de salud: Xóchitl

CIUDAD DE MÉXICO

Durante su Quinto Informe Legislativo, recordó que como senadora una de sus propuestas es que la pensión para adultos mayores se entregue a partir de los 60 años, primordialmente en los municipios de alta y muy alta marginación.

La virtual candidata presidencial de la alianza opositora destacó que en sus recorridos por el país los beneficiarios de apoyos sociales le han manifestado la necesidad de que regrese el Seguro Popular, para que ya no tengan que destinar parte de su pensión a la compra de medicinas.

"Desde aquí les digo claro: los programas sociales se quedan, ni un peso atrás en los programas sociales. El reto es que ahora, además de los programas sociales, todos, todos los mexicanos, sin importar su origen o condición, tengan salud, educación y oportunidades", dijo en el acto realizado en la Plaza de la República.

Con el Monumento a la Revolución a su espalda, recordó que en su labor como senadora de la República ha combatido la corrupción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que, desde la tribuna del Senado, presentó alrededor de 300 iniciativas y puntos de acuerdo, además de que interpuso 33 denuncias contra actos de corrupción como los casos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

"Los ciudadanos debemos saber en qué y cómo se invierte nuestro dinero. No es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Es inaceptable que Dos Bocas haya pasado de costar 160 mil millones de pesos y hoy esté costando 400 mil millones y no hemos sacado ni un bidón de gasolina de esa refinería", sostuvo.

Enfatizó que no podemos permitir que la corrupción, la falta de transparencia y la negligencia criminal siga costando vidas. "Lo vimos con la Línea 12 del Metro, lo vimos con el Colegio Rébsamen, hemos visto que la negligencia criminal también es corrupción y también mata. Cada vida duele, cada vida que se pierde, les duele mucho a las familias. No son cifras, son personas, son familias rotas de dolor; no son una estadística", expresó.

En materia de seguridad, recalcó que basta de "abrazos y no balazos" pues se necesita de una estrategia planeada con cabeza, corazón y carácter: cabeza para tener una buena estrategia, con visión integral, una estrategia que construya justicia cívica desde la calle, el barrio y la comunidad; una estrategia que apoye a las policías locales como unos aliados fundamentales.

Dijo que se requiere corazón "para ponernos del lado de las víctimas y encontrar justicia", pero también se necesita carácter, para aplicar la ley con mano firme. "La ley sí es la ley, que se oiga claro, la ley sí es la ley", enfatizó.

La senadora dijo que sueña con un México donde todos puedan vivir tranquilos, salir a la calle sin miedo, que tengan una buena educación, que logren sus metas con un trabajo, que puedan abrir un negocio, que tengan un techo digno, que nunca les falte lo básico, que puedan formar sus familias, pero, sobre todo, que sean felices.

"Hemos puesto a México por encima de todos. Ésta es la hora de la verdad, la hora de los resultados, no de los pretextos; la hora de la realidad, no de las mentiras; la hora del activismo, no de la propaganda", expresó.

Casi al comienzo de su mensaje, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México tuvo un problema técnico al apagarse el teleprompter en el que leía su discurso, por lo que decidió improvisar parte de sus palabras.

Xóchitl Gálvez estuvo acompañada de su familia, los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD, y Dominga Murrieta Alberto, trabajadora del hogar; Alejandro Damián Martín, de la Comunidad Dios Padre, y Luz del Carmen Zenteno, mamá de Emmanuel Vara Zenteno "Manu", joven ciclista que murió atropellado por un camión en Puebla.