Ya desbloqueó a Emilio Osorio, pero Niurka ya no mantendrá hijos

CIUDAD DE MÉXICO

Anoche, Niurka compartió una fotografía en la que demostró que ya se reconcilió con Emilio Osorio, su hijo menor, a quien tenía bloqueado luego de que asegurara que le había faltado al respeto, igualándose con ella; sin embargo, en una entrevista confió que hace cinco años dejó de solventar los gastos de sus tres hijos, cuando todos alcanzaron la edad y capacidad de mantenerse por sí solos, pues ahora, la vedette quiere ponerse como su mayor prioridad.

"A partir de ahora ya tengo 55 años y voy a disfrutar la vida partiendo de mí porque ya terminé de criar hijos", dijo Niurka a Matilde Obregón en entrevista para el canal de YouTube de la periodista.

El video fue subido hace sólo unas horas, probablemente la actriz concedió esta entrevista días antes de la reconciliación con Emilio, la que tuvo lugar anoche, cuando el cantante visitó a su madre en Mérida, ciudad en la que reside desde hace cinco años.

A pesar de que Niurka mostró gran tristeza e indignación frente a las diferencias que la hicieron distanciarse de su hijo, el reencuentro entre ellos sucedió antes de lo que cualquiera se hubiera imaginado, pues anoche la actriz compartió historias de Instagram y una fotografía acompañada de Emilio, a quien besó, abrazó y hasta llamó "bebé". Además, la famosa escribió un mensaje directo para el cantante de 20 años, donde le agradecía su visita y donde le hacía saber que ya lo había desbloqueado.

Y aunque ya se produjo la tan esperada reconciliación, eso no cambia la perspectiva de Niurka, sobre dejar que sus hijos vuelven con sus propias alas, pues como contó a Matilde fue desde hace cinco años que tomó la decisión de dejar de mantener ya no sólo a sus hijos, sino a todos sus familiares, como lo había hecho desde que comenzó a trabajar, pues hace unos años sus hermanos seguían viviendo con ella.

"A los 50 años yo dije: -Dejo de criar, apoyar, mantener y soltar varo pa´ más nadie, ya todo mundo está grande, autosuficiente, me he pasado la vida entera manteniendo a toda mi familia, ya se acabó la mantenedera de gente; soltando dinero toda mi vida para mi familia", destacó.

Aunque la famosa no pudo evitar romper en llanto cuando reconoció lo difícil que fue para ella comprender que sus hijos emprenderían una vida independiente en la que ella ya no sería parte protagónica, pues considera que nació "más madre que mujer", pues no sólo con sus hijos, sino que la gente cercana saca su lado más maternal, dando cariño o regañándolos.

"Los cambios... cuando mis hijos necesitaron alzar el vuelo, quedarme sin ese recurso de una madre, decirme: -Y ahora, ¿a quién cuido, a quién protejo, por quién lucho? Y ahí descubrí que estaba yo, ya ellos necesitan volar, equivocarse, c*garl*, componerla, ese fue uno de los golpes raros, inesperados, que no son bonitos, pero duele mucho cuando es tu prioridad", destacó.

En la actualidad, la actriz de origen cubano vive sola con sus ocho perros y el personal que se hace cargo del mantenimiento de su domicilio, a quienes describe como las personas que más quiere, debido a que son las personas que le han demostrado apoyo incondicional y desinterés, a diferencia de las personalidades que a lo largo de su carrera ha conocido en el medio.

"Amigos comunes, personas normales, personas que las llaman nadie, pero que valen todo, porque son las que están ahí, cuando necesitas un abrazo, las que van sólo porque te escucharon la voz cortada, y no te dan nada pero tampoco te piden nada más, pero esas son las personas que me acompañan cuando voy super, para que mamá Niu no vaya solita, que me acompañan al doctor cuando voy a hacerme el examen general, esas personas a las que no les he dado nada, a las que no pariste, a las que no cuidas, a las que no procuras", detalló.