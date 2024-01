De acuerdo con que mexicanos tengan pensión digna.-Xóchitl

CIUDAD DE MÉXICO

REFORMA publicó que pese a que todavía no se conocen los detalles de la propuesta que presentará el Ejecutivo el próximo 5 de febrero, esa iniciativa ya cuenta con el voto de las bancadas del PRI y Morena, mejor conocidas como PRIMOR.

"Ese tema lo habíamos platicado los tres dirigentes del partido y su servidora hace como una o dos semanas, cuando el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) anunció que mandaría la reforma de pensiones.

"Por su puesto que nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que los mexicanos tengan una pensión digna, lo comparto, lo vamos a apoyar", indicó Gálvez durante la denominada Conferencia de la Verdad.

Además, pidió a AMLO que empiece poniendo el ejemplo y que las pensiones de los maestros que hoy están en Umas sean pasadas inmediatamente a salarios mínimos.

"Hoy los maestros tienen una pensión miserable por esta reforma que se hizo. Entonces eso sería un buen ejemplo de algo que el Presidente puede hacer ya para mejorarle la pensión a los maestros", indicó.

También le demandó que mejore la pensión a todos los trabajadores del Gobierno.

"Él es el patrón y podría de inmediato mejorarles la pensión a todos los trabajadores del sector público con el ISSSTE", afirmó.

Igualmente le solicitó que elimine el outsourcing del Gobierno.

"Se estiman 300 mil trabajadores que están por honorarios que no van a tener pensión. Él se comprometió a que iba a quitar el outsourcing y hay un montón de contratos de personas de limpieza de seguridad, en el SAT. El buen juez por su casa empieza", agregó.

Gálvez destacó que otra reforma que promueve el Ejecutivo y con la que también estarían de acuerdo es la de la eliminación del fuero, aunque precisó que AMLO mintió pues había dicho que ya se había quitado el fuero al Presidente.

"Hoy nos enteramos que nunca se le quitó el fuero al Presidente", aseguró.

"Me parece que el fuero si debe quedar para los legisladores, para los jueces, para los Ministros, para los que están en riesgo. Los que vamos al Ejecutivo, pues no deberíamos tener fuero, deberíamos enfrentar a la justicia".

"La (reforma) del fuero sí (estaría de acuerdo), pero retroactivo al primero de diciembre de 2018. Esa la vimos como una posibilidad pero que se aplique a él mismo, porque está padre que ya no te aplique, pues ya te vas".

"Las otras reformas tenemos que estudiarlas, pero ninguna reforma que atente contra la democracia, contra las instituciones, contra la división de poderes".

"No estaría de acuerdo a desaparecer al INAI, obviamente es la que más le duele (a AMLO) porque no quiere que se sepan los contratos de los amigos de Andy y compañía, entonces hay reformas que no vamos a apoyar de ninguna manera porque es un retroceso democrático y son instituciones que no son del Presidente, son instituciones que a ciudadanos como el INE les tocó construir", señaló.

Gálvez informó que a partir de hoy y hasta el próximo miércoles estará de gira en Estados Unidos, específicamente en Nueva York y en Washington.

Indicó que sostendrá reuniones privadas con el Presidente del Comité de Relaciones Exteriores y un grupo de congresistas representados por el lado demócrata, entre otros, y los temas a tratar son migración, crimen organizado y cumplimiento del T-MEC.

Además precisó que visitará a Luis Almagro, Secretario General de la OEA, para externarle la necesidad que tiene México de que las misiones que tiene el organismo estén presentes desde un momento temprano en el proceso electoral, pues no será suficiente tener observadores sólo la semana de la elección.

Gálvez entregará una carta a la organización señalando la importancia de los trabajos de la observación internacional.

Y PAN está a favor de reforma que beneficie a familias

Luego que el PRI adelantara su respaldo a la anunciada reforma a las pensiones promovida por el Ejecutivo, el PAN planteó que apoyará lo que beneficie a los mexicanos.

Reunido con los diputados federales, el dirigente nacional, Marko Cortés, explicó que el blanquiazul "está a favor de una reforma al sistema de pensiones que beneficie a las familias mexicanas".

En ese tono, el dirigente opositor consideró que el Gobierno podía "empezar ya por poner el ejemplo al pensionar con el 100 por ciento a los pensionados del ISSSTE, con retroactivo al 1 de enero de 2024, en beneficio de maestros, médicos, enfermeras y todo el personal del sector público".

En todo caso, alegó, "el Gobierno debe precisar de dónde saldrán los recursos para financiar una pensión al 100 por ciento, pero por lo pronto podría ir pensando en cerrar proyectos que absorben demasiados recursos públicos, el Aeropuerto Felipe Ángeles, suspender las obras de la Refinería de Dos Bocas o del Tren Maya, para que existan fondos suficientes".

Sobre la iniciativa para quitar el fuero al Presidente, el dirigente panista señaló que López Obrador miente cuando dice que ya no existe fuero, por lo que adelantó el respaldo del PAN a esta medida, siempre y cuando no prescriban delitos, a fin de que en su momento pueda ser juzgado por acción o por omisión por los más de 170 mil homicidios, las cientos de miles de personas muertas durante la pandemia o por el evidente fracaso del sector salud, debido a las pésimas decisiones de este gobierno".

El jefe de los diputados, Jorge Romero, aseguró que Acción Nacional revisará todas las iniciativas que se presenten ante el Congreso y adelantó que no permitirán que se apruebe ninguna que vulnere la democracia que tanto ha costado a los mexicanos.

"Para empezar ni siquiera sabemos cuáles son esas iniciativas, todo es deducir de una mañanera un par y de otra mañanera otro par. Nosotros tenemos que clasificar esas iniciativas, poner por un lado las que bajo ninguna circunstancia podemos apoyar. Y con todo honor gritarlo, no escondernos al decir que no las vamos a apoyar", afirmó.

"Ya venimos oyendo que van a mandar una iniciativa par que desaparezcan los organismos constitucionalmente autónomos, eso el PAN no lo va a apoyar jamás".

"¿Te quieres meter con el INE? Se despertó el País para defender al INE. ¿Te quieres meter con el INAI, con la Comisión de Derechos Humanos? No hay manera. Punto".