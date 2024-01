Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, renuncia al PRI

En conferencia de prensa desde su domicilio, el exsenador hizo un recuento de su paso por el Revolucionario Institucional y agradeció al partido liderado por Alejandro Moreno Cárdenas.

"Me he rebelado ante lo incorrecto, lo injusto y lo ofensivo. La elección de junio de 2024 es de lo más trascendente para los mexicanos y las mexicanas, lo que está en juego es mucho, pero lo más importante es el destino del país. No comparto la confrontación entre los poderes de la unión (...) Estoy convencido que hay que defender a las instituciones", dijo.