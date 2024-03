Cuando AMLO eliminó programas sociales, Sheinbaum calló: Xóchitl Gálvez

QUERÉTARO, Qro.

En el marco de su visita a esta entidad, gobernada por Acción Nacional, la abanderada del PAN, PRI y PRD dijo en entrevista que no cree en los 100 compromisos de campaña que presentó Sheinbaum, porque siendo jefa de gobierno avaló que el mandatario eliminara programas que ahora quiere revivir.

"Yo nomás digo, ahora habla de recuperar escuelas de tiempo completo. ¿Por qué no abrió la boca Claudia Sheinbaum cuando las quitaron? Habla de apoyar a los pueblos indígenas, ¿por qué no abrió la boca cuando quitaron el programa de infraestructura para los pueblos indígenas?

"Habla de cuidar a los niños, ¿por qué no abrió la boca cuando les quitaron las estancias infantiles? ¿Por qué no abrió la boca cuando quitaron el programa de infraestructura que no da mantenimiento a las carreteras?

"Mucho de lo que puso ahí, este gobierno lo quitó. Entonces no tiene la cara para decir que va a recuperar las cosas, cuando se quedó callada como Jefa de Gobierno", recalcó.

En su discurso ante miles de simpatizantes reunidos en el Estadio Olímpico de Querétaro, Gálvez Ruiz afirmo que "Morena representa el miedo, Morena representa la muerte, Morena representa el narco. Por eso se van a ir".

Ante los medios de comunicación dijo que el gobierno de López Obrador ha sido consecuente con la delincuencia "y si tú ves las detenciones de la Guardia Nacional, han sido mínimas".

"Lo que me queda claro es que este gobierno decidió tolerar a la delincuencia organizada, decidió el presidente saludar a la mamá de "El Chapo", decidió el presiente no enfrentar a los delincuentes y eso conlleva a la responsabilidad de la violencia, de la muerte, del miedo", concluyó.





Al acto en el Estadio Olímpico asistieron los presidentes del PAN, Marko Cortés, y PRD, Jesús Zambrano, así como los exgobernadores Mariano Palacios Alcocer,

Enrique Burgos García, Ignacio Loyola, José Calzada Rovirosa y Francisco Domínguez.