Se deslinda Xóchitl Gálvez de pacto PRIAN en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras el escándalo desatado por la negociación de distintos cargos, entre ellos seis notarías en Coahuila entre el PAN y PRI, la precandidata presidencial de estos partidos, Xóchitl Gálvez, aseguró que ella no lo comparte.

"Hay cosas que yo no comparto en absoluto de lo que está en ese contenido de esa carta (exhibida por Marko Cortés, presidente nacional del PAN, según la cual el PRI de Coahuila se comprometió a entregar al PAN, seis notarías, entre muchos otros cargos)", dijo en su gira en Los Cabos, en Baja California Sur.

"A mí me parece, por ejemplo, que las notarías se deben de asignar por examen de oposición, eso es lo que pienso".

Expuso que ella llegó como una candidata ciudadana por un millón de firmas que la avalaron y que no ha hecho ningún tipo de acuerdo.

"Ni lo aceptaría, ni lo haría", sostuvo.

"He dicho claramente que valoro la capacidad técnica, valoro la honradez y la capacidad de trabajo del que va a ser mi equipo, no hay cuotas, no hay cuates, no hay convenios. Ni se han atrevido a proponérmelo ni lo aceptaría yo. Soy una mujer honesta, transparente, valiente, clara, directa y tengo una forma distinta de hacer política".

REFORMA publicó que un pleito por las candidaturas a las Alcaldías de Coahuila entre el dirigente del PAN, Marko Cortés, y el Gobernador Manolo Jiménez (PRI) destapó el pacto que firmaron en 2023.

Dicho acuerdo consideraba la entrega al PAN de cinco diputaciones, pero también tres secretarías de Estado, 20 por ciento de subsecretarías y 20 por ciento de oficinas de recaudación, además de seis notarías públicas.

Para 2024, consideraba que el PAN nominará candidatos en 14 municipios, incluido Torreón, de 38 que estarán en disputa.

"Acción Nacional le exige al Gobernador y a la dirigencia del PRI que cumplan el acuerdo firmado en 2023", indicó el PAN en un comunicado.

En el documento se indica que además de conducir los procesos electorales de 2024 por la Presidencia y la CDMX, el PAN tendría después de los comicios coahuilenses cinco distritos locales; tres secretarías de Gobierno; 20 por ciento de las subsecretarías, entes descentralizados, desconcentrados y direcciones; el subsistema de Educación; el Instituto de Transparencia y el sistema de Agua o la Junta de Caminos.

Así como 20 por ciento de los Registros Civiles y oficinas de recaudación; 20 por ciento de las direcciones de planteles educativos y universidades; seis notarías y la ratificación de un magistrado.

Para este año, en el acuerdo se le asignan al PAN las candidaturas de 14 alcaldías, entre ellas Torreón y Monclova, y dos distritos federales, en esos dos municipios.