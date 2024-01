Selena Gomez será Linda Ronstadt en biopic musical

GUADALAJARA, Jalisco.-La cantante y actriz Selena Gomez está lista para dar vida a la icónica Linda Ronstadt en una biopic musical que actualmente se encuentra en preproducción. La noticia fue confirmada por Variety.

La estadounidense Linda Ronstadt es conocida por su versatilidad en géneros como el country, el rock 'n' roll y la música latina. Los álbumes Heart Like a Wheel y Simple Dreams de la década de 1970 catapultaron su éxito tanto crítico como comercial. Es ganadora de 11 premios Grammy y distinguida con premios de Carrera Artística de la Academia de Grabación y la Academia Latina de la Grabación.

Gomez, quien actualmente protagoniza la serie Only Murders in the Building, se une al proyecto bajo la producción de James Keach, responsable de biopics como Johnny & June: Pasión y Locura, sobre Johnny Cash, y el documental Linda Ronstadt: The Sound of My Voice.

El anuncio oficial se dio a conocer después de que Selena Gomez insinuara su participación al publicar una foto de las memorias de Linda Ronstadt, "Simple Dreams", en su historia de Instagram.

John Boylan, el manager de Linda Ronstadt, también participará en la producción del biopic.

La conexión entre Selena Gomez y Linda Ronstadt va más allá de la ascendencia mexicana que ambas comparten, ya que la propia Gomez ha expresado en el pasado que mucha gente le ha señalado su parecido con la leyenda musical.

"Siempre me decían que me parezco a ella, y comencé a escuchar su música por eso", reveló Gomez en una entrevista con On Air With Ryan Seacrest en 2015.