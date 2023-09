Xóchitl Gálvez duerme en casa de familia zacatecana

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz pernoctó en casa de la familia Valdés Miranda, en Zacatecas, donde este domingo realiza una visita de trabajo.

En una transmisión en vivo que realizó en las redes sociales desde el comedor de la vivienda, la virtual candidata presidencial opositora explicó que el pasado 13 de septiembre, la joven Mónica Valdés Miranda la invitó a dormir en su casa, luego de enterarse que estaría en Zacatecas.

Gálvez Ruiz anunció que parte de su itinerario en sus giras por el país será dormir en los domicilios particulares a los que la invite la gente.

"Me voy a estar quedando en casas que me hayan invitado. Tú, Mónica, me invitaste el día 13 de septiembre por internet. No van a ser cosas preparadas, prefabricadas; van a ser naturales, familias que existen, no amigos que simulan.

"Yo a Mónica la conocí anoche, nunca en mi vida había tenido noción de su existencia hasta la invitación que me hizo, y la idea es estar con familias, escuchar a las familias en corto, en lugar de llegar a un hotel frío, ajeno. Y eso me da un sentimiento de qué está pasando en la ciudad y por otro lado escuchar también a la sociedad ci

vil, no sólo a los empresarios", indicó.

Con la vista del Cerro de la Bufa desde la ventana de la casa, Xóchitl Gálvez se dijo muy contenta de convivir de esta manera con la gente.

"Bueno, ella finalmente creía que no iba a venir, como que dudaba, pero bueno llegué. De verdad dormí perfecto, me espera un gran día. (...) Me contaba que justo ayer se había quedado sin gas, alguien trajo el mantel, alguien trajo los platos, la familia Valdés Miranda, muy padre tu familia, gracias, muchas gracias", expresó la senadora.

-Al contrario, la verdad es que mi familia, bueno, puesta para lo que se requería, que tú te sintieras como en casa, porque es tu casa, respondió la joven comunicadora y microempresaria.

Xóchitl Gálvez informó que este domingo estará en la sede de la Coparmex, donde tendrá un encuentro privado.

"Eso me llama mucho la atención, que muchas de las víctimas no quieren acceso a la prensa. Muchos quieren platicar conmigo, comerciantes que han sufrido extorsión, madres buscadoras, familias víctimas de la delincuencia, pero no quieren que sea público, y eso yo lo voy a respetar, me parece muy bien.

"Vengo a un tema que se llama "Xóchitl te escucha", donde hoy yo más que hablar voy a escuchar. (...) Y esto lo vamos a replicar en todo el país, porque yo no solo quiero ir a echarme mi discurso y mis propuestas en plena campaña, sino quiero construir un programa a partir de los ciudadanos y con los ciudadanos".

La responsable de la construcción del Frente Amplio por México puntualizó que estos recorridos por todo el país son "para que me conozcan, para que me den la oportunidad de escucharme.

Soy como ustedes, soy una que viene igual que ustedes, igual que tú Mónica, me identifiqué mucho con tu historia, de haberte quedado huérfana, no porque yo me haya quedado huérfana a los siete años, pero todo lo que viviste y cómo has salido adelante y cómo la familia ha sido clave".