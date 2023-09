Aún podemos "jalar" a MC al Frente Amplio: Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO

En reunión en la que fue ovacionada y aclamada por los perredistas, la senadora panista dijo que coincide con la agenda social del partido del Sol Azteca, "la verdadera izquierda", y aseguró que no está descartada la posibilidad de que el partido naranja, que dirige Dante Delgado, se incorpore a la alianza opositora.

"Seguimos pensando que podemos jalar a MC. Lo vamos a seguir intentando para hacer un solo Frente Amplio por México, no sabemos en qué acabe, pero por nosotros no va a quedar", expresó.

Xóchitl Gálvez reconoció que en el PRD nacieron iniciativas de reformas sociales de avanzada, y que se han convertido en banderas que el actual gobierno federal le ha querido arrebatar.

"Reconozco en el senador Miguel Ángel Mancera y en toda la bancada que son los primeros que pusieron en la mesa el incremento al salario mínimo, de repente pues se lo quiere adjudicar (el gobierno), pero eso es una bandera del PRD histórica, y la pensión universal de adultos mayores fue una bandera del PRD en la ciudad. OK, la implementó el actual presidente, pero ustedes fueron el partido que hizo realidad esa agenda social porque hicieron las reformas en la Asamblea Legislativa", recordó.

La legisladora panista señaló que el presidente López Obrador y Morena están muy enojados con ella porque no aceptó su invitación para sumarse a la 4T y por eso los ataques en su contra desde Palacio Nacional.

"La verdad es que todos los días me inventan algo, todos los días, que si no soy indígena, que si no soy ingeniera, que si mis empresas".





"Ellos me querían allá, ellos me invitaron hace seis años. Hace seis años me decían que era inteligente, trabajadora, honesta. De verdad estuvo Claudia en mi casa con Andy (Andrés López Beltrán) queriéndome convencer de que me fuera y pues no me fui. No sé si eso fue lo que les enojó, pero yo lo que les quiero decir es soy una mujer derecha soy una mujer de la cultura de abajo", destacó.

Xóchitl Gálvez afirmó que el régimen de la 4T intentará descarrilarla con la mentira de que ella y los partidos que la apoyan quieren desaparecer los programas sociales.

"Lo aclaro públicamente, porque es la gran mentira del presidente y es lo que va a repetir, que nosotros queremos quitar los programas sociales. ¡Ni de broma!", enfatizó.

Dijo que, por el contrario, propondrá reducir la edad para recibir la pensión de adultos mayores, ya que está comprobado que en las comunidades indígenas la gente vive ocho años menos, en promedio.

Luego de reprochar los recortes que a lo largo de cinco años de este gobierno se han aplicado a sectores como el campo, la ciencia y la tecnología, las carreteras y la cultura, además del nulo apoyo a los emprendedores, aseguró que sede el FAM y el Senado dará la batalla contra el endeudamiento que pretende el Ejecutivo.

"Yo me comprometo que voy a estar en los próximos días, en mi calidad de responsable de este Frente Amplio, defendiendo el tema del presupuesto, hay un endeudamiento tremendo de 1.9 billones que sí es preocupante, porque sí nos puede meter en un brete económico.

"Ya conocemos esas historias en un año electoral, que yo no tengo duda que hay que apoyar a los que menos tienen, y ahí necesitamos trabajar en equipo seguramente en los próximos días en el Senado, porque nos toca aprobar la Ley de Ingresos, y de qué sí se puede o qué no se puede. Entonces seguramente Morena va a mayoritear, pero debemos dejar en claro que hay una deuda importante", subrayó.

A la reunión con perredistas asistió el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, pero sólo estuvo unos minutos y se retiró de las instalaciones del partido.