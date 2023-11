Vuelve Anaya del exilio, busca curul

Ciudad de México

El nombre de Ricardo Anaya destaca entre los panistas que han levantado la mano por un lugar en el Senado. El excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) ha decidido poner fin a su exilio político e inscribirse como precandidato a senador por Querétaro, uno de los bastiones del panismo y de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México. Anaya está contemplado para ocupar un lugar entre los aspirantes por representación proporcional, de acuerdo con un documento que se filtró a los medios de comunicación y fue adelantado por el diario Reforma.

"Se aprueba la procedencia del registro de Ricardo Anaya Cortés como propietario y Carlos Alberto Cárdenas Alamilla como suplente, por el Estado de Querétaro, para integrar la lista de aspirantes al senado por la vía de representación proporcional", se lee en un acuerdo de la Comisión Nacional de Procesos Electorales del PAN. La cédula de registro tiene fecha de este miércoles y recibió el visto bueno para "para participar en el presente proceso interno de selección de candidaturas".

Tras su derrota en las elecciones de 2018, Anaya había desempeñado un papel discreto en la política nacional y partidista. El político ha sido presidente del PAN en dos periodos distintos. Primero fue designado como interino, de septiembre de 2014 a enero de 2015. Ese mismo año se postuló y ganó las elecciones internas, siendo líder nacional de agosto de 2015 a diciembre de 2017, cuando abandonó la dirigencia para arrancar su campaña presidencial. Su designación desató reclamos de "dedazo" e imposición. Incluso mientras construía su candidatura, Anaya era visto como una de las personas con más peso en el aparato partidista, influencia que se diluyó conforme avanzó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

LEJANO SEGUNDO LUGAR

Como candidato de Por México al Frente, la coalición del PAN con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano en 2018, Anaya quedó en un lejano segundo lugar con el 22% de las preferencias y poco más de 12 millones de votos, 18 millones de sufragios menos y 30 puntos por debajo de López Obrador. En plena campaña, fue acusado de corrupción y de lavado de dinero por la Procuraduría General de la República, pero la causa se cerró el 28 de noviembre de 2018, dos días antes de que terminara el Gobierno de Enrique Peña Nieto y empezara el de López Obrador, "al no existir datos de prueba suficientes". El panista se quejó de ser blanco de una persecución política y la sombra de su supuesta participación en la trama de Odebrecht ha emergido y desaparecido a la par de los propios altibajos del caso contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos.

"Estoy limpio y no tengo miedo", dijo Anaya en agosto de 2021, al anunciar que iba a estar fuera del país "por una temporada breve". Se estableció en la zona metropolitana de Atlanta, de acuerdo con la prensa local. "Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", agregó sobre López Obrador. Anaya, sin embargo, desapareció cuando el frente opositor organizó la contienda para definir su candidatura presidencial. Su posible regreso a la arena política se ha manejado con sigilo en las primeras horas que siguieron a la filtración de la lista de candidatos del PAN. Sin pronunciamientos inmediatos ni de Anaya ni de la candidata Xóchitl Gálvez ni de Marko Cortés, el dirigente nacional.

La semana pasada se filtró el acuerdo de coalición con el que el PAN, el PRD y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acordaron el reparto de candidaturas al Congreso. Los panistas amarraron las dos fórmulas de candidatos al Senado por Querétaro, con la esperanza de refrendar su hegemonía en esa entidad y quedarse con esas dos curules. También negociaron lo mismo en Aguascalientes y Chihuahua, dos Estados que aún gobiernan y en los que depositan buena parte de sus esperanzas para resultar electos. A los escaños disputados por votación directa se sumarán los que obtengan por representación proporcional, la vía por la que se perfila la llegada de Anaya.

Anaya reapareció en un acto del PAN en Estados Unidos en febrero de este año, meses antes de que Gálvez se hiciera con la candidatura presidencial. En julio llamó a la ciudadanía a participar en el proceso de selección de candidatos de la oposición. "No nos podemos equivocar en esta elección. Tenemos que elegir y apoyar a la persona que le pueda ganar a Morena y que pueda hacer un buen gobierno", dijo. El político regresa a seis meses de que los mexicanos vayan a las urnas, el próximo 2 de junio, y en fase de turbulencias en la campaña de Gálvez, en segundo lugar en la mayoría de las encuestas. Nacido en el Estado de México, Anaya ya había sido diputado local en Querétaro (2009-2011) y diputado federal por esa entidad (2012-2015).