"Haremos un gobierno con todos incluidos": Xóchitl Gálvez

Reynosa, Tam.- Al presidir un encuentro con ciudadanos, simpatizantes y estructura de los partidos que integran la Coalición "Fuerza y Corazón por México", PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, precandidata a la presidencia se comprometió a impulsar un gobierno incluyente, en donde todos los mexicanos sean representados sin discriminación, ni acoso, por diferir en las ideas.

Al evento celebrado en un hotel del norte de la ciudad que lució lleno a su capacidad, la precandidata presencial anunció en su estancia en Reynosa que en breve promoverá la creación de asociaciones y grupos, en donde las mujeres, jóvenes, adultos mayores y los mexicanos se sientan representados y escuchados.

"Hoy hacemos un diagnóstico de lo que le hace falta a México, en donde el actual gobierno ha fallado y que demanda de atención en salud, seguridad, agua, campo, industria, empleos, que ha sido de ausencia de resultados.

"Por eso vamos a impulsar una propuesta de gobierno incluyente, en donde todos sean representados y tomados en cuenta. Basta de que en México cada día sean asesinadas 10 mujeres, van 12 mil mujeres asesinadas impunemente, tenemos a jóvenes que están huyendo de México ante la ausencia de oportunidad para desarrollarse y progresar".

Y agregó, "126 mil personas que han desaparecido en forma violenta y mexicanos agraviados por la ausencia de medicamentos, salud, seguridad y víctimas de la extorsión del delito con la complicidad del gobierno que abraza a los delincuentes en lugar de meterlos a prisión", advirtió.

Acompañada de los dirigentes de los tres partidos políticos que comparten la Coalición "Fuerza y Corazón por México" que sustituyó al Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez convocó a los reynosenses y tamaulipecos a no dejarse intimidar y engañar.

"Les pido que nos apoyen, que trabajemos juntos y luchemos por recuperar a nuestro país, les pido su respaldo para sacar adelante a México, no se dejen engañar, no vendan el futuro de sus hijos y de ustedes. Los programas sociales no van a desaparecer, como les han venido mintiendo, no solo continuarán si no que verdaderamente nos vamos a ocupar que realmente ese apoyo les alcance para vivir en forma digna y con la certeza de tener acceso a medicamentos, atención médica en los hospitales, proteger con seguridad a los ciudadanos y sobretodo cuidar de cada una de las familias mexicanas, ese será mi compromiso primordial, cuidar de sus familias como cuidaría yo a la mía", asentó.