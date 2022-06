"Violencia y delincuencia le explota a esta administración"

"Cuatro personas son asesinadas al día, desde hombres y mujeres, hasta niños, niñas y ahora sacerdotes, y creo que esto nos habla del riesgo que corremos la población en general cuando la violencia está aumentando y la seguridad parece estar disminuyendo. La violencia en México se viene arrastrando de administraciones anteriores, pero definitivamente le está explotando a esta administración, ya se contabiliza el mayor número de homicidios en la historia, creo que no hacer nada o negar la realidad solamente va a hacer que esto se ponga peor", aseveró.

La experta llamó a dejar atrás la política de abrazos y no balazos, y sostuvo que de no hacerlo, el país quedará rebasado por la realidad.

"Definitivamente debe dejarse atrás, está siendo rebasado por la realidad, este gobierno debe de dar una respuesta inteligente, si bien no se está de acuerdo en iniciar una guerra, sí debe fortalecerse la inteligencia de este país para que la justicia pueda cumplir con sus cometidos", detalló.

El analista político, Alfonso Zárate, agregó que "la manera en que el presidente defiende su estrategia de "abrazos, no balazos", es absurda".

"Su simplificación es risible, nadie pide que a esos criminales que torturan, descuartizan y disuelven en ácido a sus víctimas se le haga lo mismo. Nadie exige que se enfrente el mal con el mal.

Al gobierno, depositario de la violencia legítima, se le exige que aplique la ley, no la del Talión, sino la que establece los códigos. Que obedezca lo que protestó al asumir el cargo de presidente: cumplir y hacer cumplir la ley, solo eso", consideró.

El experto señaló que, desde su punto de vista, una de las claves para reducir la violencia delincuencial reside en aplicar la ley, "es decir, cerrar espacios a la impunidad y en nuestro país los niveles de impunidad son inauditos".

Por su parte, el profesor investigador en temas de seguridad, Víctor Sánchez Valdéz, recordó que en este gobierno, la Federación ya evitado la confrontación en algunas zonas del país.

"Pero dejar a ciudadanos a su suerte en ciudades como Aguililla, o no persistir en el arresto de Ovidio, pues no solo manda una señal a las organizaciones criminales de que si aumentan la violencia pueden lograr sus objetivos, sino que deja en un estado de indefención a las y los ciudadanos", detalló.

El experto llamó a una reingeniería urgente de la política de seguridad de este gobierno, que contemple más inteligencia, así como acciones para detener las fuentes de financiamiento de los grupos criminales, entre otras cosas.

"Que la acción del gobierno se enfoque a las organizaciones más violentas, no al contrario, porque ello incentiva a todas las organizaciones a no ser la más violenta precisamente porque la autoridad va a ir en contra tuya, entonces será un proceso de autorregulación entre estas organizaciones criminales para intentar no ser la más violenta y no llamar la atención de la autoridad y obviamente no volverse en blanco del Gobierno Federal", expresó.