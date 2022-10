Va FGE por pena máxima contra ex funcionarios de Bonilla

A decir de la autoridad, las personas vinculadas a proceso, entre quienes se encuentra Rodolfo Castro Valdez, ex Jefe de la Oficina del Ejecutivo en Sonora, podrían alcanzar hasta 16 años de cárcel y 20 años inhabilitados para cargos públicos.

"Tenemos que defender y proteger el patrimonio de los bajacalifornianos, tenemos que demostrar con acciones contundentes y genuinas que nuestro propósito es el cumplimiento de la ley y el combatir la impunidad", señaló Carpio Sánchez.

Por lo anterior, la Fiscalía busca la integración de todos los elementos de prueba que coadyuven en la acreditación de los delitos de uso ilícito de atribuciones y peculado.

Además del ex colaborador del Gobernador Alfonso Durazo, entre los vinculados se encuentran Luis Salomón "N", Adalberto "N", Israel "N" y Alberto Julio "N", a quienes se les impuso como medida cautelar la presentación periódica mensual ante el juez, mientras que Karen "N" y Marco Octavio "N" comparecerán cada vez que sean requeridos por la autoridad judicial.

En julio pasado, el Poder Judicial de Baja California ordenó a estos ex funcionarios, así como también al ex Gobernador Jaime Bonilla, comparecer como imputados por presunto daño al erario de Baja California por un contrato con la empresa Next Energy tras un proyecto fallido de energía eólica.

A los implicados se les acusó de iniciar en octubre de 2020 una licitación en materia energética a favor de Next Energy sin la autorización previa de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo cual sería ilegal.