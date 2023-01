Acusan a Samuel de usar presupuesto para campaña electoral

"Él trae su mira bien puesta para aprovechar a su grupo de amigos y el recurso para sus intereses personales de buscar la Presidencia en el 2024 y para eso quiere tener a libre disposición 12 mil millones de pesos y no le vamos a permitir tener a libre disposición esos 12 mil millones de pesos.

El líder de la fracción del PAN en el Congreso local aseguró que el Gobernador lo que pretende es contar con una "caja chica" para sus aspiraciones políticas.

"El Gobernador quiere tener un Presupuesto de 118 mil millones de pesos, cuando se estima que los ingresos serían de 130 mil millones de pesos, así que lo que quiere el Gobernador es tener 12 mil millones de pesos de libre disposición para usarlos en lo que él quiera, para usarlos en su campaña electoral rumbo al 2024 que es lo que quiere, su campaña presidencial", expresó.

"Él trae su mira bien puesta para aprovechar a su grupo de amigos y el recurso para sus intereses personales de buscar la Presidencia en el 2024 y para eso quiere tener a libre disposición 12 mil millones de pesos y no le vamos a permitir tener a libre disposición esos 12 mil millones de pesos.

"Él quiere aprovechar esos 12 mil millones de pesos y aplicarlos en base a lo que le vaya conviniendo políticamente y electoralmente rumbo a su campaña por la Presidencia en el 2024... no mandó un Presupuesto para el 2023 al Congreso porque busca tener a libre disposición, como si fuera una caja chica, 12 mil millones de pesos".

De la Fuente acusó al Gobernador de mentir en "los monólogos" que difunde en sus redes sociales sobre el tema y de no querer dar la cara para que nadie lo cuestione.

"Samuel, su especialidad es mentir", añadió, "por eso no le da la cara a los medios de comunicación, porque no tiene la capacidad para responder ante todas sus mentiras en redes sociales, porque pareciera que él gobierna para sus redes sociales y no para el pueblo de Nuevo León".

"Vemos un mal Gobierno, es el Gobierno de las mentiras, porque es mentira tras mentira y, en materia presupuestal, pues lo que el Gobernador dice en sus monólogos, es mentira.

"Nosotros el 15 de diciembre aprobamos una Ley de Ingresos y un Presupuesto para el 2023 que era una reforma al del 2022, porque el Gobernador no lo entregó, y en lo que aprobamos vienen más apoyos para la seguridad, la movilidad, los niños con cáncer y muchas cosas más, y no lo hemos podido llevar al Periódico Oficial por las vacaciones y cierres que decretó el Ejecutivo".

Añadió que el Ejecutivo estatal habla de que mantener el Presupuesto del 2022 es lo mejor, y eso no es cierto, pues aunque afirma que habrá recursos para las obras de las Líneas 4, 5 y 6 del Metro, en éste se contemplan partidas sólo para estudios técnicos, no para construcción.

También, dijo, no habrá más dinero para los centros de salud, que en el 2022 tuvieron una reducción de 500 millones de pesos, ni habrá recursos para el mantenimiento de escuelas.

"El 20 de noviembre, el Gobernador tenía que entregar el Presupuesto al Congreso, por mandato constitucional era el último día para entregarlo, pero sólo envió la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos para el 2023 y condicionó la Ley de Egresos a que se le aprobara la de Ingresos, pero no cumplió la Ley y no tiene un plan para el 2023, no sabe en qué se va a gastar el recurso y lo más fácil es decir que va a repetir el del 2022", expresó.

"Sin embargo, en un hecho inédito, el Tribunal Superior de Justicia le solicitó el 16 de diciembre que presente un Presupuesto antes del 31 de diciembre y ¿qué pasó?, cayó en un desacato y no lo presentó, no cumple la Ley".