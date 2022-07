Urge acelerar T-MEC para no tardar inversiones, dice Slim

"Lo que sí hay un retraso, creo yo, es en este Tratado que tenemos, deberíamos estar actuando más rápido, que no tardara tanto tiempo la inversión y la actividad económica. La inversión y la actividad económica deberían ser más rápidos de lo que va".

Entrevistado en el Instituto Cultural Mexicano, Slim confío en que, tanto la reunión de ayer entre López Obrador y el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como los encuentros entre la IP de ambos países, permitirán acelerar el proceso de inversión "que urge".

"Lo más importante es eso: grandes inversiones para que generemos una enorme actividad económica y mucho empleo y exportaciones a Estados Unidos. Yo creo que eso es lo más importante de este Tratado, que podamos tener grandes inversiones y mucha actividad económica y empleo, es lo fundamental".

"Está habiendo bastante inversión extranjera en México, muchas en energéticos, otras en gasoductos, hay más proyectos de gasoductos, (...) yo creo que no hay un retraso. Quizás deberíamos de tener más inversión privada en infraestructura, eso sería importante, pero no diría que hay un retraso de inversión", señaló.

Tras reiterar la importancia de hacer grandes inversiones, Slim advirtió que México está importando demasiados bienes de otros lugares que nuestro País debería producir.

"No (hubo preocupación), yo creo que al contrario, yo vi que estaba en una actitud muy positiva por parte de algunas de las empresas norteamericanas del sector energético que están invirtiendo. Y qué plantearon y se está planteando: que sigan invirtiendo de manera importante en México".

Respalda 'apoyo' a gasolinas en México

Slim además respaldó la decisión del Gobierno de México de subsidiar las gasolinas, al considerarla una medida inteligente para evitar un mayor aumento de precios ante lo que calificó como situación muy especial e irregular.

"Se ha encarecido en exceso el petróleo, yo creo que ha sido muy acertada, aunque la critiquen muchos, el que en México no haya subido como consecuencia del aumento del petróleo la gasolina, yo creo que ha sido una decisión acertada", dijo.

"Eso reduce la inflación porque la inflación nos hubiera provocado muchos efectos obviamente en los costos del transporte de mercancía, de personas, también en la inflación y en la tasa de interés".

El empresario dio a conocer su propuesta para cuando el precio de la gasolina baje.

"Eso tiene por supuesto una especie de costo, yo no lo llamaría subsidio, es una especie de costo que se debe compensar cuando el petróleo baje, no bajando la gasolina, no sé si me explico", comentó.

"O sea, el petróleo está a 100 y se va a 120, no sube el 20 por ciento de la gasolina, se baja a 80, no bajas la gasolina y con eso se compensa lo que dejaste de cobrar cuando estaba se fue a 120 (dólares el barril)".