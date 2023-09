Te decimos cómo heredar tu casa del Infonavit y evitar conflictos

No heredes conflictos debes ponerla en tu testamento aun cuando no hayas terminado de pagarla, porque es común que muchos derechohabientes fallezcan y dejen problemas familiares, señalaron autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

"Un crédito para comprar una vivienda es una deuda a largo plazo, tiempo en el cual pueden ocurrir toda clase de imprevistos. Ante esta situación, cuando haces tu testamento regalas tranquilidad a tus seres queridos y la certeza de que no tendrán que enfrentarse a largos procesos legales si llegaras a faltar", recordaron directivos del Infonavit.

Recuerda que, si bien cuando sacas tu Crédito Infonavit eliges a los beneficiarios de tu financiamiento, el documento jurídico con el que se determina quién se queda con la casa es el testamento, puntualizaron.

Por eso es muy importante que realices este trámite, aunque aún no hayas terminado de pagar tu financiamiento. No olvides que tu Crédito Infonavit incluye un Seguro por Defunción que liquida la deuda de las personas acreditadas en caso de fallecimiento, por lo que los familiares no adquieren ningún compromiso de pago.

¿Quién puede realizar el trámite para hacer válido el Seguro por Defunción?

-El beneficiario de la vivienda, en caso de que exista un testamento que lo avale.

-Cualquier persona que llame a Infonatel (800 008 3900) o acuda al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) con los documentos originales del acreditado y las escrituras en original de la vivienda.

Es importante que compartas con tus familiares o beneficiarios:

Tu Número de Seguridad Social (NSS).

-Número de crédito.

-La fecha en la que lo contrataste.

-Para realizar tu testamento, puedes aprovechar los descuentos de hasta 50% que se ofrecen en las distintas notarías del país, con motivo del mes del testamento.