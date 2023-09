Silencia Sheinbaum silbidos contra ex priistas

CIUDAD DE MÉXICO

Antes de iniciar su mensaje en el Auditorio Guelaguetza, en Oaxaca, la coordinadora de la 4T, Claudia Sheinbaum, tuvo que llamar a los simpatizantes a guardar silencio en dos ocasiones, debido a las silbatinas contra ex priistas como Eviel Pérez y Mariana Benítez.

Entre los invitados a la Firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación de Oaxaca se encontraban los ex priistas Eviel Pérez Magaña, ex Secretario de Desarrollo Social y aspirante a la gubernatura de Oaxaca; y Mariana Benítez, ex subprocuradora y ex presidenta del Congreso local.

Al presentar al Gobernador Salomón Jara, presente en las gradas del Auditorio Guelaguetza, en Oaxaca, también se levantó una silbatina que fue silenciada por gritos de "¡presidenta, presidenta!", promovidos por los grupos cercanos al Mandatario.

"Me van a escuchar, ¿sí o no?", tuvo que preguntar Sheinbaum, para dar su mensaje. En su exposición narró las dudas que en diferentes momentos ha generado la incorporación de políticos y agrupaciones distintas a las que históricamente han acompañado el movimiento de Andrés Manuel López Obrador.

"¿Ustedes creen que personas de otros partidos políticos quieran apoyar al movimiento? Pues resulta que sí. En 2017, López Obrador convocó a mucha gente que no era del movimiento a que se incoporaran, algunos de otros partidos políticos, priistas, panistas, perredistas, que decidieron abandonar sus partidos y entonces se abrió el movimiento. Les pregunto entonces, ¿el Presidente abandonó sus principios? No, como Presidente ha cumplido.

"Cuando se ganó 2018, no teníamos mayoría calificada en diputados y senadores, y Mario Delgado que entonces era coordinador de la bancada de Morena trajo a varios diputados que eran de varios partidos políticos, con eso se logró que hoy la pensión esté en la Constitución y ningún presidente o presidenta pueda quitarle a los adultos la posibilidad de que no la tengan. Se lograron cambios constitucionales para beneficio del pueblo de México, ahora nos toca una batalla fundamental, ganar el 2024", destacó Sheinbaum.

La próxima abanderada presidencial de Morena-PT-PVEM preguntó cuál era la razón de continuar el movimiento de la 4T.

"¿Por qué queremos que siga la transformación? ¿Para que llegue una mujer? No, queremos que continúe la cuarta transformación para que no haya marcha atrás, que no haya regresiones, que nunca más el Gobierno de México represente a unos cuantos, sino que represente al pueblo", arengó Sheinbaum.





"Además de partido político, somos un movimiento social, sabemos que para que haya organización tenemos que seguir movilizándonos, por eso estamos visitando los estados, para tomar protesta a los comités de la defensa de la transformación en los estados", dijo.

Acompañaron a la aspirante presidencial morenista, los dirigentes de Morena, Mario Delgado; y del PVEM, Karen Castrejón, así como el coordinador de vocerías de la 4T, Gerardo Fernández Noroña.

Entre los invitados a la firma del acuerdo en Oaxaca participaron los empresarios Salvador Flores, de Chocolates Mayordomo; y Víctor Javier López, de la Asociación de Distribuidores de Automotores,

Las artistas Natalia Cruz, Georgina Meneses y Martha Toledo, y el activista estudiantil Gadiel Alessandro, activista; así como el Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Cristian Eder Carreño.

También pasó en Sinaloa

Apenas ayer, en Sinaloa también la aspirante Claudia Sheinbaum tuvo que intervenir para calmar los gritos de presentes por su rechazo a la incorporación de priistas y panistas a Morena.

En la gira llamada "La esperanza nos une", el ambiente festivo de música de banda cambió por gritos y rechiflas cuando el Gobernador Rubén Rocha exaltaba la adhesión de políticos de otros partidos.

"¡Fuera PRI! ¡Fuera PRI!" gritaba la gente en coro al momento en que los priistas aparecieron en el templete donde estaba Sheinbaum, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, el dirigente nacional morenista Mario Delgado y el Gobernador Rocha, entre otros.

Algunos de los nuevos militantes que desfilaron en el acto de Sheinbaum fueron Ricardo Madrid Pérez, Cinthya Valenzuela y Coni Zazueta, así como los diputados locales Gloria Himelda Félix y Feliciano Chano Valle.

En la lista de adherencias a Morena también estuvieron Faustino Hernández, Jesús Valdés Palazuelos, Fernando Pucheta y Marcos Osuna.