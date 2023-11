Dulce María revela su actual estado de salud tras llegar a México

CIUDAD DE MÉXICO

Fue en su reciente paso por Brasil, que ambas compartieron que atravesaban un momento complicado, expresando sus inquietudes sobre su desempeño en los espectáculos.

La intérprete de "Sálvame", Anahí, reveló que experimentó fuertes dolores y fiebre, lo que la llevó a ser hospitalizada y a no poder concluir una de las fechas del tour. Después de ser evaluada por médicos, se confirmó que sufría de una infección renal, pero a pesar de ello, subió al escenario del estadio Allianz Parque de Sao Paulo el domingo 19.

Por otro lado, Dulce María detalló que sufría síntomas de una infección respiratoria. En un comunicado publicado el jueves, compartió: "Queridos amigos, como saben, desde el lunes no he estado bien. He tenido fiebre, mucha tos y dolor de espalda. Ahorita estoy ronca, estoy medicada desde el martes. El doctor dice que es un virus, ni Covid ni influenza".

Lo sorprendente para sus seguidores fue que la gripe evolucionó hacia una bronquitis: "Por eso no tengo casi voz", añadió.

Al regresar a México para las últimas presentaciones, fue abordada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde admitió que aún no se encontraba completamente recuperada.

En un video compartido en el canal de YouTube de Berenice Ortiz, expresó: "La verdad más o menos, no estoy todavía bien del todo, pero pues la verdad es que Brasil nos lleva esperando años y era un momento muy importante para nosotros el poder darlo y los días que estuve mal no había manera de cancelarlo".

La voz detrás de "Nuestro amor" explicó que la falta de descanso entre los shows contribuyó a complicar su enfermedad. Ahora, espera poder tomarse un descanso antes del concierto en Monterrey el jueves 23, reconoció: "Nada, o sea me dio una infección, primero me dio un virus, como una infección viral y de ahí se me convirtió en bronquitis porque justo no descansé ni un día, de hecho todavía estoy así, pero pues esperemos que ahora llegando aquí a nuestro país podamos aunque sea dos días poder descansar".

Respecto al proceso de Anahí, contó que fue una situación difícil para todos: "Fue muy duro porque fue como que algo de la nada, como que era un dolor muy, muy fuerte, y gracias a Dios ya, lo que no sabían era qué tenía, entonces no le pudieron dar medicamentos, pero cuando ya supieron qué tenía, afortunadamente ya le dieron medicamento y reaccionó. De hecho dio el concierto súper bien, ya todo mejor y pues a seguirle".

Por otro lado, dijo que se sintió con la responsabilidad de ofrecer el espectáculo que los fanáticos brasileños merecían: "Aunque yo también estaba mal, preferí salir para cubrirnos todos y salir los cuatro, la gente lo tomó increíble, pero pues obviamente yo no me sentía al cien, pero era dar la cara por el grupo. El doctor me dijo que no diera show, que descansara", concluyó.