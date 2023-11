Mariana defiende a Samuel García tras irrupción en el Congreso de NL

CIUDAD DE MÉXICO

"Tenemos una oportunidad histórica de hacer un cambio por todas las mujeres del país, las niñas y los niños. Si en Nuevo León estaba descuidado, no me quiero imaginar a nivel nacional. (...) Estos golpes que vienen de otras fuerzas políticas son de miedo más que de otra cosa y no hay nada que esconder, Samuel y yo siempre hemos dado la cara en absolutamente todo y vamos a dar la lucha", declaró la influencer en entrevista con medios locales de Monterrey.

Acompañada de su esposo y de su hija Mariel, Mariana Rodríguez adelantó que será en marzo cuando tome la decisión sobre entrar a la arena política con un lugar en la Cámara de Senadores.

"Todavía no tomo una decisión, me faltan muchas cosas por definir y esa decisión la tomó yo", expresó dirigiéndose a Samuel García quien manifestó en exclusiva para Telediario Monterrey que le gustaría que su esposa "cuidara" Nuevo León mientras él se va a pelear por la presidencia del país a la Ciudad de México.

Mariana asegura que no estuvo involucrada en el cierre de la cuenta de X de Vicente Fox

A la directora del Centro DIF Capullos también se le cuestionó sobre la polémica generada tras el cierre de la cuenta de X de Vicente Fox Quezada, expresidente de México, y aclaró que ni ella, ni Samuel, tuvieron nada que ver.

Añadió que el comentario sexista que hizo Fox Quezada en redes sociales sobre ella es "desafortunado" en el contexto de que hoy respalda la campaña de Xóchitl Gálvez, quien también es mujer.

"Se me hizo una declaración desafortunada porque no tengo el gusto de conocerlo, ni él a mí. Desafortunado sobretodo porque representa el proyecto de una mujer, que respalda el proyecto de una mujer y pues qué tipo de gente es con la que se está rodeando Xóchitl Gálvez", declaró.

"Todo mundo cree que yo le hablé a mi compadre Musk, pero no tuvimos nada que ver", agregó Samuel García.