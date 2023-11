Tesla Cybertruck, precios y especificaciones

CIUDAD DE MÉXICO

Tras la larga espera, este jueves Elon Musk fue el anfitrión de un evento para entregar los primeros Tesla Cybertruck, llevado a cabo en Texas, y desde donde comparó las cualidades de su nueva pick up con otras de la competencia. ¿Qué tiene de especial?

Tesla Cybertruck, del futuro para el presente

No vamos a adentrarnos en el tema de diseño porque es evidente, el Tesla Cybertruck tiene formas angulares con barras de luz al frente y detrás. Mide 5.6 metros de largo, 1.7 metros de alto y 2.4 metros de ancho.

El exoesqueleto, porque no es carrocería, está fabricado en acero inoxidable ultra duro, que no lleva pintura ni se raya o abolla. Los cristales, aunque no están blindados, soportan golpes de pelotas de baseball a una velocidad de hasta 110 km/h.

La cabina sigue con el minimalismo al ser una superficie plana donde sobresale el volante cuadrado y la pantalla 18.5 pulgadas al frente y otra de 9.4 pulgadas para los pasajeros traseros. Techo de cristal, espacio para 5 personas y hasta filtros Hepa de grado médico para el aire acondicionado están incluidos.

Capacidades de otro mundo

Existen tres variantes del Tesla Cybertruck, donde los cambios principales son en el desempeño y velocidad. De cualquier manera, Elon Musk hizo mostró un video donde su pick up es más rápida en el cuarto de milla que un Porsche 911.

*Tesla Cybertruck Cyberbeast: 845 hp, 515 km de autonomía o más de 708 km con un extendedor de rango, 0 a 100 km/h en 2.6 segundos, velocidad tope de 209 km/h, 4.9 toneladas de capacidad de arrastre, hasta 3,423 litros de capacidad de carga. Desde $99,990 dólares, entregas en 2024.

*Tesla Cybertruck All Wheel Drive: 600 hp, 547 km de autonomía o más de 756 km con un extendedor de rango, 0 a 100 km/h en 3.9 segundos, velocidad tope de 180 km/h, 4.9 toneladas de capacidad de arrastre, hasta 3,423 litros de capacidad de carga. Desde $79,990 dólares, entregas en 2024.

*Tesla Cybertruck Rear Wheel Drive: 402 km de autonomía estimada, 0 a 100 km/h en 6.5 segundos, velocidad tope de 180 km/h, 3.4 toneladas de capacidad de arrastre, hasta 3,423 litros de capacidad de carga. Desde $60,990 dólares, disponible en 2025.

Bajo las palabras de Elon Musk, "así es como será el futuro y como deberá verse", y que "está construido para cualquier planeta". Es cuestión de que sus dueños lo usen en diferentes escenarios para comprobar si es tan sofisticado como promete serlo.