'Que jueces rindan cuentas al pueblo'.- Sheinbaum

A mano alzada, campesinos de esta región potosina "aprobaron" que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el pueblo.

La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lanzó a consulta "¿Qué es mejor, que los Ministros sean elegidos por los Senadores o por el pueblo de México?"

"El pueblo", respondieron los ejidatarios.

"Levanten la mano quien crea que el pueblo", insistió Sheinbaum.

"Lo que se está planteando en la reforma (judicial) es que sean elegidos por el pueblo para que rindan cuentas al pueblo de México, y esa decisión también la tomó el pueblo el pasado 2 de junio", expuso la ex Jefa de Gobierno de la CDMX.

Sheinbaum acompañó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a la inauguración de un tramo carretero que va de Tamazunchale a Ciudad Valles.

La reforma judicial, promovida por la 4T, fue defendida otra vez desde un templete oficial luego de que ayer el Embajador estadounidense, Ken Salazar, afirmó que la iniciativa pone en riesgo a la democracia en México.

El diplomático estadounidense añadió que el cambio propuesto por AMLO amenaza también la integración entre Estados Unidos, México y Canadá, bajo las reglas del T-MEC.

El Embajador insistió en que existe también la posibilidad de que los impartidores de justicia sean presa fácil del crimen organizado, de aprobarse como está la reforma.

"No vamos a permitir que regrese la corrupción, vamos a seguir gobernando con la división clara entre el poder económico y el poder político, los empresarios que inviertan en México, que inviertan en el desarrollo del país, el gobierno es democrático y eso quiere decir que el gobierno representa al pueblo de México", manifestó Sheinbaum en su discurso.

El Presidente no se refirió al tema, pero recordó que su movimiento siempre ha sido respaldado por "el pueblo".

Puso como ejemplo el desafuero de 2006 en su contra.

"Entonces estoy muy contento porque yo siempre he pensado igual, como Claudia acaba de decir, con el pueblo todo, sin el pueblo nada ¿Entonces por qué hemos salido adelante?

"En el noble oficio de la política no se debe estar pensando en estar desayunando, comiendo o cenando con los de arriba, la política no es para colarse, no es para hacerle barbero o lambiscón. No, es para estar con la gente, estar con el pueblo", reiteró el tabasqueño.

"El pueblo es el soberano, en una democracia eso no hay que olvidarlo, y también quitarse la cabeza conservadora, rancia, de que el pueblo es mal agradecido de mentira, mentira ,(...) el pueblo es muy agradecido, el pueblo sabe reconocer quién está a favor del pueblo y en su momento respalda al gobernante, al dirigente que siempre está con el pueblo, en los momentos más difíciles que pasé como dirigente siempre fue el pueblo el que me sacó el pueblo siempre me saco a flote", resaltó López Obrador.

De acuerdo al Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, la visita del Presidente López Obrador fue la última de su sexenio en el estado.

Los afines al Mandatario Estatal, en su mayoría del Partido Verde, fueron advertidos de evitar porras a esa agrupación política.

"Es un evento institucional, hay que apoyar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Presidenta Claudia Sheinbaum, nada de porras a partidos", recomendó uno de los organizadores del evento.

Como sea, el Partido Verde regaló playeras de ese color para evidenciar su presencia en el acto y de paso los simpatizantes corearon vivas a su mandatario estatal.