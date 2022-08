Sufre violencia sexual 18% de trabajadoras del hogar

De acuerdo con la experta, un 96 por ciento de trabajadoras del hogar, según otro estudio de 2003, al menos una vez han experimentado relaciones sexuales no consensuadas.

"Las principales manifestaciones que ellas viven en el ámbito laboral son acosos; hostigamientos, contactos corporales de naturaleza sexual no consentidos durante su jornada laboral; la solicitud de vestir ropa con connotación sexual mientras desarrollan sus labores, el ofrecimiento de dinero e incremento salarial a cambio de relaciones sexuales; comentarios no requeridos sobre su aspecto físico o amenazas de despido en función de no acceder a realizar estas conductas de tipo sexual, según la OIT 2022", alertó.