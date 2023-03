Habrá alternancia en Jalisco

Guadalajara

Durante su visita a Guadalajara el 13 de marzo pasado, el líder nacional morenista Mario Delgado presumió que el próximo año su partido ganaría la gubernatura jalisciense y, este domingo, al ser cuestionado durante una rueda de prensa que ofreció en Tuxpan, Martínez aseguró que la alternancia ocurrirá en la entidad.

"Va a haber una alternancia, estoy seguro; porque en este momento puedo yo decirles, afirmarles que lo que ha pasado, lo que pasó en 2018 es una oportunidad perdida; en aquel entonces hubo un candidato (Alfaro) con cierta potencia en su discurso que engañó vendiendo esperanza y refundación a los jaliscienses", declaró el legislador de Morena.

"Hoy, lo único que nos están dejando es pobreza, inseguridad, y lamentablemente nada de paz; eso está generando también estrés en nuestros jóvenes y nuestras comunidades, eso está generando que la gente en este momento no tenga más que ánimo de revancha, y también está recluyéndose de forma inédita en sus casas ante el avance de la inseguridad", agregó.

El incumplimiento de "refundar" Jalisco, así como el sentimiento de revancha entre la población, según "Chema" Martínez, es lo daría la oportunidad de que haya alternancia en el Gobierno estatal.

"Eso es lo que nos está dejando esa posibilidad o esa oportunidad que nos vendieron como esperanzadora o como refundacional en el año 2018, por eso la urgencia de hoy generar conciencia entre todos los jaliscienses del deber de lo público, el poder generar una fuerza que nos permita cambiar las cosas para bien y volver a colocar al centro de lo público a las personas", dijo.

Advierte ´incapacidad´

El desabasto de agua que estarían padeciendo algunas localidades de Jalisco, incluyendo el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sería consecuencia de la incapacidad operativa de los organismos a cargo del Estado, advirtió el diputado morenista José María Martínez.

Durante su visita a Tuxpan este domingo, el legislador criticó la gira del Gobernador Enrique Alfaro en Nueva York, para presentar la Agenda de Resiliencia Hídrica, pues aseguró que el viaje fue para exponer imprecisiones.

"No has costado a los jaliscienses también pagarle su viaje y su viático a Nueva York al señor Gobernador, para exponer imprecisiones, para no llamarle de otra manera, con motivo de la política del agua", señaló Martínez.

"La política del agua ha sido insuficiente en Jalisco. Hoy hay espacios en todo el territorio del Estado que carecen de este vital líquido, que carecen de infraestructura no sólo a partir de las casas habitaciones", agregó.

Según el diputado de Morena, el Ejecutivo estatal se ha olvidado de que en la entidad muchos núcleos de población carecen de agua, incluida el AMG, por la poca infraestructura e incapacidad para operar.

"Hoy lo que presume el Gobierno del Estado me parece que olvida lo que en este Estado es la realidad, en este Estado se carece de agua en muchos núcleos de población, particularmente en la Zona Metropolitana hay poca infraestructura, pero también hay incapacidad para poder hacer traslado de líquido y pueda dotar de lo necesario a todas las familias jaliscienses", afirmó.

"Esta incapacidad de infraestructura, y esta incapacidad técnica que tienen los organismos operadores también tiene que ver con este crecimiento inmobiliario que está llevando a cabo como marca este Gobierno emecista".