Taddei es honesta, incapaz de actuar como Córdova.- AMLO

En la mañanera, el Mandatario federal dijo que la familia de Taddei es de gente progresista, demócrata y honesta.

"Porque es una mujer experimentada, vean su trayectoria, ¿no puedes poner ahí quién es la señora, la joven Taddei? No la conozco, eh, conozco a su familia, eso sí", reconoció.

"Y sí son gentes progresistas y demócratas y gente honestas, nada que ver con el conservadurismo que defiende REFORMA. Porque los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos

-¿Pero no se cae en lo mismo Presidente?, se le preguntó.

"No, no, no, porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo (Lorenzo Córdova), es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso y por si fuese poco, es producto de un sorteo".

Y después pusieron datos de la nueva presidenta del INE en la pantalla de la mañanera.

El Jefe del Ejecutivo vio bien la tómbola para elegir a los consejeros y celebró que no se e diera un acuerdo como los de antes en que quedaba un consejero para cada partido.

"Celebro que ya se haya llevado a cabo esta elección de los cuatro nuevos consejeros, que se haya hecho por sorteo, porque habían 20 candidatos mujeres y hombres y quedaron cuatro y fue mediante insaculación", aceptó.

"Lo veo bien y como lo dije la vez pasada, había que procurar que no se diera el mismo procedimiento, se cometiera el mismo error, el vicio de repartirse entre los partidos los cargos".

"Esta es una manera más democrática de elegir, en la antigua Grecia se usaba este método, era parte de la democracia".

El Mandatario federal indició que la gente juzgará a los consejeros que salen.

"Y los que se van, ya la gente va a juzgarlos, como los tiene que juzgar a todos, mi opinión la conocen, no tiene caso seguir hablando de lo mismo", indicó.

López Obrador volvió a tronar contra los sueldos de consejeros y contra lo que dice se llevarán en retiro.

"Y lo otro, los billullos, el dinero, tanto para los partidos como para la élite dorada del INE, del Tribunal Electoral, que como hemos visto, ganan sueldos elevadísimos, más que el Presidente", criticó.

"Ahora que se van los consejeros, se llevan 10 millones cada uno, que aparte de la liquidación a los que tiene derecho cada trabajador, ellos van a recibir más porque es mayor el sueldo, pero de todas maneras eso se queda corto si se compara con el seguro que tienen de separación, seguro de separación o retiro, se llama seguro de separación individualizada".

'Quienes aspiran a Presidencia le tiran a plurinominal'

El Presidente López Obrador dijo que lo que en verdad quieren los que han sido mencionados como aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición es un lugar en la lista plurinomial al Congreso.

"Porque ahora lo van a ver, no me voy a equivocar, de que todos los opositores nuestros que aspiran a ser candidatos a la Presidencia, a lo que le tiran realmente es a una plurinominal", acusó.

"De los 50 o más que aspiran, llámese Santiago Creel o la señora Lilly Téllez o el de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, o Sodi que también ya se apuntó, o el que fue Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, bueno, todos esos, todos, todos, habría hasta que poner la lista, realmente lo que buscan es ser diputados o senadores plurinominales".

"O los que ya son senadores, porque en el tiempo que ellos dominaban, reformaron la Constitución para permitir la reelección".