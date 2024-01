Camarógrafo sufre infarto y complicaciones por negligencia

CIUDAD DE MÉXICO

"Oren por él", pidió su esposa Jenny Jiménez en entrevista con EL UNIVERSAL.

El pasado lunes 22 de enero Ramiro Palma sufrió un infarto y como pudo su esposa lo llevó a un primer hospital donde no fue admitido, hasta en el Hospital Las Américas.

Allí Jenny tuvo que cargarlo sola para que lo aceptaran. Médicos pasantes le informaron que Ramiro estaba sufriendo un derrame cerebral.

Tras pedir ayuda por la falta de tacto y negligencia de dicho hospital, Ramiro Palma fue trasladado al Star Médica donde fue intervenido. Y la cuenta ascendió a 398 mil pesos, deuda que fue pagada con préstamos para poder sacarlo y llevarlo a otro hospital.

Ramiro Palma está hospitalizado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México y su estado de salud es grave.

"Tengo fe que va a salir. Oren por él, oren por él. Yo aquí sigo no me he movido. Yo quiero salir con él. No sé hasta donde me dé Dios para estar con él. Si me muevo qué tal que algo le pasa", dijo Jenny.

Datos para apoyar al camarógrafo

En caso de querer apoyar económicamente Jenny pidió depositar al número de cuenta de su esposo. Nadie más está autorizado para pedir o recibir dinero.

4152 3141 7452 5587 Ramiro Palma Arroyo BBVA.