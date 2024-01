Espinoza Cházaro oficializa su renuncia al PRD

CIUDAD DE MÉXICO

"La verdadera causa por la que dejo la coordinación es porque el propio Zambrano ha dicho que conmigo la interlocución es imposible, así lo ha dicho, y por ello lo mejor es retirarme, y renuncio al partido porque Zambrano me pidió pelear por la candidatura, me pidió retirarme de varias encomiendas, pero no cumplió a la palabra empeñada de que habría un método, me voy porque ya no creo en el liderazgo de Jesús Zambrano", declaró.

Espinoza Cházaro explicó que seguirá trabajando en la Cámara de Diputados como legislador independiente, y aclaró que no se separará de la coalición Fuerza y Corazón X México.

"No me voy de la coalición porque yo ayudé a construirla, no me separó de Xóchitl Gálvez, ayer hablé con ella y probablemente me uniré a su equipo", sentenció.