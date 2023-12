Ensaya AMLO su despedida en Toluca

TOLUCA, Edomex

"Así como ustedes me quieren, así les quiero yo, pero yo todavía les quiero más, un poquito más. Esto es lo que me permite resistir, lo que me ha permitido luchar durante muchos años por mis ideales, por mis principios y poder decir casi al final de mi mandato que me siento muy feliz y que estoy, la verdad, estoy muy tranquilo con mi conciencia, con el tribunal de mi conciencia", sostuvo entre los gritos de emoción de sus simpatizantes.

"Gracias al pueblo. Y ya saben que la voz del pueblo es la voz del creador y es la voz de la historia. ¡Que viva Toluca! ¡Que viva el Estado de México!"





Bajo la carpa montada en la empastada cancha del Parque Metropolitano, cientos de simpatizantes le gritaron "¡reelección! ¡reelección!".

El Presidente le dijo a los asistentes que "se rayaron" al tener a Delfina Gómez como Gobernadora.

"Se rayaron, les felicito, porque sí supieron elegir bien. Buena Gobernadora, trabajadora, honesta, de buenos sentimientos", expresó, mientras Gómez hacia reverencia ante el Mandatario y el público en agradecimiento.

Sin mencionar a la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, le pidió al público que no se preocupara porque habrá relevo a nivel federal.

"Va a seguir la transformación. Yo tengo que terminar mi mandato porque soy maderista", explicó cuando alguien desde su asiento le gritó "no te vayas".

"Además, les digo, estoy contento porque quien va a llegar, va a ser mejor. Va a ser mejor. Ya empezó la transformación", agregó, mientras los asistentes gritaban "¡Claudia! ¡Claudia!".

Al igual que en otras ocasiones, el Presidente prometió que cumplirá su promesa de mejorar el sistema de salud antes de que se vaya.