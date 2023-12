El día que AMLO recibió carta de mamá de "El Chapo"

CIUDAD DE MÉXICO

Pese a que era ajena a la política, un episodio en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador se bajó de su camioneta para saludarla y comentarle que había recibido una carta que le envió, se convirtió en noticia nacional en 2020.

En "La Mañanera" del 30 de marzo de ese año, López Obrador habló sobre este hecho ocurrido en una comunidad llamada La Tuna, en Sinaloa, donde el mandatario se hallaba de paso debido a la inauguración de una carretera que conectaba Badiguarato con Guadalupe y Calvo.

Ese mismo día el contenido de la carta fue difundido por Presidencia a los medios de comunicación.

¿Qué decía la carta que la mamá de "El Chapo" le entregó a AMLO?

Durante su conferencia matutina de ese 30 de marzo, el presidente López Obrador habló sobre el contenido de la carta que le fue entregada por la mamá de "El Chapo" Guzmán durante su recorrido.

Em ésta pedía apoyo al presidente para que el gobierno mexicano interviniera en las gestiones con su homólogo en Estados Unidos para que le fuera permitido encontrarse con su hijo, Joaquín Guzmán Loera.

"Que no lo ha visto en 5 años, y que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo. Y voy a hacer el trámite", comentó el presidente.

En aquel momento recordó que el trámite dependía del Gobierno de Estados Unidos, sin embargo, consideró que "por razones humanitarias se le debería de permitir ir" con los cuidados médicos necesarios por su edad.

Entre otras de las líneas escritas a máquina se leía; "nada más me haría más feliz a mí y a mi familia, que verlo donde debería estar, en una cárcel en México", dado que consideró que su proceso de extradición fue ilegal.

Consuelo Loera Pérez argumentó que tenía edad avanzada, enfermedades que la aquejaban y un gran deseo por ver a su hijo Joaquín Archivaldo antes de morir.