- Consultará AMLO a INE sobre qué no podrá decir durante veda

Yucatán, México

Entrevistando en la Estación Puerto Morelos, durante la inauguración del tramo Cancún-Playa del Carmen, dijo que formulará sus preguntas durante la conferencia de mañana.

Anticipó que preguntará al INE, por ejemplo, si puede hablar de temas como "bloque conservador", corrupción y el "Instituto a favor de la corrupción".

"Voy a ver, voy a preguntar si puedo decir... mañana voy a plantear: 'a ver, pues yo hablo así', o sea, si no puedo decir nada de la corrupción pues que me lo digan", expresó.





"Mañana les voy a pedir que me digan si puedo hablar de la mafia, si puedo hablar de la corrupción, si puedo hablar del bloque conservador".

"Si puedo hablar del Instituto en favor de la corrupción, si puedo hablar de Claudio X. González, si puedo hablar de la ingerencia de Gobiernos extranjeros", añadió.

López Obrador ventiló que también cuestionará si puede llamar a la gente a que participe y vote.

¿A quién le va preguntar?, se le cuestionó.

"Pues al Consejo (del INE), le voy a decir: 'a ver, dime por dónde me voy. Es que no quiero exponerme, no quiero dar ningún pretexto", respondió.