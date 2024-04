Asesinan a aspirante a Síndico del PVEM en Puerto Vallarta

GUADALAJARA, Jalisco.-La Fiscalía de Jalisco investiga la muerte de Francisco Sánchez Gaeta, quien buscaba ser síndico de Puerto Vallarta, en la planilla del candidato a Presidente Municipal del Partido Verde Ecologista (PVEM), Luis Ernesto Munguía.

Si bien la Fiscalía estatal se negó a difundir si este caso se investiga como homicidio o los detalles acerca de la localización del cadáver, Luis Ernesto Munguía, publicó un mensaje exigiendo que se localice a los responsables de este crimen.

"Con profunda tristeza, rabia e indignación me sumo a la pena que embarga a la familia de mi querido amigo Dr. Paco Sánchez por tan lamentable pérdida, no hay palabras que describan el sentir en estos momentos, ni mucho menos den consuelo a su tan apreciable familia. Su gran trayectoria, su calidad humana y su amor por Vallarta no debían terminar así", informó en sus canales oficiales.

"Exijo a las autoridades correspondientes den con los responsables. DEP querido amigo, mi candidato en la planilla, mi próximo síndico, mi gran hermano del alma, te vamos a extrañar y te prometo que no dejaremos sola a tu familia", lamentó Munguía.

De forma extraoficial se informó que Sánchez Gaeta estaba sin localizar desde el viernes y su cadáver fue hallado en su vehículo Chevrolet Aveo, en la carretera a Mascota, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

El hombre de 38 años era regidor con licencia de Puerto Vallarta y fue coordinador de pre campaña de Luis Ernesto Munguía quien declaró que se conocen desde niños.

Está registrado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como miembro de planilla a sindicatura por el PVEM.