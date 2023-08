Ken Salazar advierte a migrantes sobre "fuertes consecuencias"

CIUDAD DE MÉXICO

A través de un video publicado en redes sociales, el embajador Salazar aseguró que la ley sigue aplicando "de manera consistente" en la frontera entre México y Estados Unidos.

"Los que lleguen ahí a la frontera, de manera irregular, van a enfrentar fuertes consecuencias que incluyen la deportación, un posible proceso penal y no podrían entrar a los Estados Unidos en cinco años, por lo menos, entonces, por favor, no se dejen engañar por los coyotes, polleros, criminales, que ellos representan lo más inhumano de nuestro mundo", expresó.

"No es culpa de ustedes, es culpa de otros factores que tienen que llegar a este corredor tan doloroso por sus gobiernos, por economías que no trabajan, por el cambio climático, pero si están pensando llegar a este corredor tan doloroso, piénsenlo otra vez, no lo hagan.

"El presidente Biden y los Estados Unidos estamos comprometidos a construir un sistema migratorio ordenado, seguro y humano. Trabajamos de la mano con México como socio crucial en este trabajo histórico, por eso trabajamos nosotros juntos con México en una nueva iniciativa para establecer trabajos y vías legales, y ahora un espacio internacional multipropósito en el sur del país", dijo.

Destacó que en este esfuerzo van a participar "las más grandes y reconocidas organizaciones internacionales: "Subraya nuestro compromiso para ampliar las vías lícitas de ofrecer opciones laborales y dar refugio a las personas que califican para ser refugiados".

"Cuando se anuncien estos programas y los requisitos, vamos a aceptar referencias de refugio, refugiados calificados de Cuba, de Haití, de Nicaragua y Venezuela, ellos que se encuentran en México", puntualizó.