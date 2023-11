Me lo quieren piratear.- Samuel García sobre espectaculares

GUADALAJARA, Jalisco

El precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, aseguró que el Alcalde con licencia de Guadalajara es tan bueno que se lo quieren agandallar.

"Este Lemus es tan fregón que la Xóchitl me lo quería piratear.

" De repente vi un panorámico con fondo negro como tienen la conciencia el PRI, y decía 'Xóchilt y Lemus'".

García aseguró que cuando los vio, pensó que eso no sería posible, pues a Xóchilt es de MC.

"Yo dije 'ya quisiera ser de Movimiento Ciudadano".

Aseguró que sí se espantó, tanto que hoy fue a la Basílica de la Virgen de Zapopan.

"Me espantó tanto ese panorámico negro, oscuro, qué hoy fui a la Basílica de la Virgen de Zapopan pa'que me aleje de todos los males del PRIAN, ¡âmonos!".

MURAL publicó el 23 de noviembre la aparición de espectaculares donde se promueve el voto cruzado, es decir, apoyar al emecista Lemus para Gobernador, y a Gálvez para Presidenta de la República, quien representa la coalición integrada por el PRI, PAN y PRD.

Los anuncios con fondo negro y letras blancas tienen la leyenda "En Jalisco votamos inteligente" y remata con la frade "Por un México en Paz".

Lemus se deslindó de estos anuncios y aseguró que su apoyo es hacia el precandidato naranja, el Gobernador con licencia de Nuevo León.

García estuvo de visita en Jalisco, donde acudió a la Feria Internacional del Libro, así como al arranque de precampaña de Juan José Frangie, quien busca la reelección en Zapopan.

Durante su discurso en el evento de Frangie, García aseguró que cuando se saca al PRI y al

PAN del poder, se construyen "buenos Gobiernos".

"Aquí en Jalisco se demostró que sacando al PRI y al PAN se llega a buenos Gobiernos y Gobiernos exitosos, como Jalisco y Nuevo León, que somos primer lugar en todos los índices económico".

Aseguró que desde la Federación se quiere meter mano para quitarle a MC el Gobierno, refiriéndose a la alianza local de Futuro y Hagamos con Morena, el Verde y el PT.

"Y me enteré, desde Monterrey, qué se armó un verdadero Franquenstein: Podemos, Hacemos, Queremos, Robemos y no sé cuánta madre juntaron, más Morena, más el Verde, más no sé qué más, quedaron completamente desconfigurados*.

Lanzó un mensaje a los otros.

" Que solos, sin malas compañías, vamos a ganar, Movimiento Ciudadano, el mejor partido de México".

Aprovechó para resaltar el trabajo en Nuevo León al llevar Tesla, y la cobertura universal que, junto con Jalisco, se tiene a niños con cáncer.

García aseguró que trabajará para los niños de México, pues son quienes harán un país mejor.

"Vamos a hacer algo fregó, les propongo que la prioridad sean los niños y las niñas, son el futuro, ellos son los que van a andar en Tesla, los que van a andar con energía renovable, los que van a estudiar de tiempo completo".

Destacó que "nunca se perdonará" a Morena el recorte presupuestal que se hizo a estancias Infantiles y al desabasto de medicamentos e insumos a pacientes con cáncer.

"Los niños y las niñas son nuestra prioridad. Con eso en mente, yo les pido arranquemos esta precampaña motivados, pónganse los fosfo fosfo, vámonos maciso a recorrer todo Jalisco y a pedir carro completo naranja y eléctrico. Vamos a lograr pintar a México de naranja, Jalisco de naranja, Zapopan de naranja, senadores y diputados de naranja, porque el futuro es naranja".