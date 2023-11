En la CDMX no va a pasar el Cártel Inmobiliario: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO

"Son lo mismo que antes, son Fox, son Calderón, son Peña, es lo mismo revuelto, por eso aquí en la Ciudad, estoy segura, que no va a pasar el Cártel Inmobiliario, aquí va a ganar Morena, en Coyoacán y la Ciudad de México", aseguró en un evento en el Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán.

Cabe mencionar que la alcaldía Benito Juárez ha sido señalada por irregularidades en la construcción de inmuebles, sobre todo en las administraciones panistas.

En tanto, la exmandataria capitalina se comprometió a devolverle a México lo que le dio en su época de estudiante, educación gratuita.

"Como jefa de Gobierno y como Presidenta, le voy a regresar al pueblo de México lo que el pueblo de México me dio, vamos a hacer universidades en todo el país como lo hicimos en la Ciudad de México", aseguró.





En tanto, en compañía del jefe de Gobierno, Martí Batres, quien estuvo entre el público, la precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, enlistó los logros que tuvo Sheinbaum en la capital, entre ellos universidades, programas sociales, movilidad y seguridad.

"Hay que decirlo así: Claudia Sheinbaum logró cambiar esta Ciudad, todos los logros que se han tenido (...) ¿qué queremos para esta gran ciudad?, construir el segundo piso de la Cuarta Transformación", recalcó.

Mientras tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, criticó al candidato a la Jefatura de Gobierno de la oposición, Santiago Taboada, ya que dijo que se parece a "Maximiliano" ya que es el "Max-corrupto".

"Son intereses inconfesables, no hay democracia, se ponen de acuerdo entre unos cuantos, para robar, porque añoran la corrupción y el pasado de privilegios. Si estaban acostumbrados a robar al pueblo, que no se roben y que no se traicionen entre ellos", dijo.