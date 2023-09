Suman 21.1 millones de víctimas del delito en México en 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el año pasado, el número de víctimas de 18 años y más fue de 21.1 millones en México, equivalente a una tasa de 22 mil 587 víctimas por cada 100 mil habitantes (prevalencia delictiva), cifra inferior a las 24 mil 207 reportadas un año antes, revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Las tasas de prevalencia por sexo fueron de 21 mil 675 para las mujeres y de 23 mil 648 para los hombres. Estas cifras son estadísticamente menores a las de 2021, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2022, las tasas más altas se registraron en Ciudad de México, con 31 mil 876; estado de México, con 31 mil 182 y Tlaxcala, con 27 mil 115. Las tasas más bajas se presentaron en Chiapas, con 12 mil 536; Veracruz, con 13 mil 597 y Oaxaca, con 15 mil 214.

El número de delitos fue de 26.8 millones el año pasado, lo que representa una tasa de 28 mil 701 delitos por cada 100 mil habitantes, cifras menores a las de 2021. Lo anterior representa una tasa promedio de 1.3 delitos por víctima, tasa similar a la de 2021.

El delito más frecuente fue fraude, con una tasa de 5 770. Siguieron el robo o asalto en calle o transporte público, con 5 689 y extorsión, con 5 056. La incidencia delictiva en la mayoría de los delitos personales —los que afectan a la persona de manera directa y no colectiva (como robo a casa habitación)— fue mayor en los hombres que en las mujeres.

En cuanto a delitos sexuales, las mujeres fueron las más vulneradas, con una tasa de incidencia de 3 mil 470 delitos por cada 100 mil, cifra estadísticamente inferior a los 3 mil 935 delitos estimados en 2021.

La tasa para este tipo de delitos entre los hombres fue de 330 por cada 100 mil. En otras palabras, se contabilizaron 11 delitos sexuales contra mujeres por cada delito sexual contra hombres.

Del total de delitos ocurridos, solo 10.9 % se denunció, cifra estadísticamente superior a la registrada en 2021. El Ministerio Público (MP) o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 69.3 % de estas denuncias. Lo anterior implica que del total de delitos ocurridos en 92.4 % no se investigó (cifra oculta o cifra negra). El porcentaje de la cifra oculta en 2022 fue estadísticamente inferior al que se presentó en 2021 (93.2 %).

De 69.3 % de denuncias en las que se inició una investigación, en 46.1 % el resultado fue no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 31.4 % resultó en trámite. Lo anterior se traduce en que 77.5 % de las denuncias no arrojaron conclusión alguna.

El resultado fue positivo para la o el denunciante en 15.5 % de los delitos en los que se inició una investigación. Lo anterior significa que, en 2022, 1.2 % de los delitos cometidos tuvieron una represalia.

Las razones para no denunciar delitos se atribuyeron a la autoridad en 59.0 %; otras causas, ocupó 40.3 % y en 0.7 % de las ocasiones, no se especificó. De las causas atribuibles a la autoridad, los motivos más comunes fueron pérdida de tiempo, con 31.5 %; desconfianza a la autoridad, con 14.7 % y trámites largos y difíciles, con 8.8 por ciento. Dentro de otras causas, los motivos más comunes fueron: falta de pruebas, con 11.9 %; se consideró un delito de baja importancia, con 11.2 % y miedo del agresor, con 5.7 por ciento.