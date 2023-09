"No me rajo", dice Xóchitl: si anulan mi título volveré a titularme

La senadora Xóchitl Gálvez afirmó que si la UNAM decide anular su título profesional, acatará el fallo y volverá a presentar un nuevo trabajo para titularse en la Facultad de Ingeniería.

ASÍ LO DIJO

"No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera, mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo, y vaya que muchos.

Estoy lista para 256 ataques más.



Ni me asusto, ni me rajo. pic.twitter.com/orMHXdNElP — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 21, 2023

Síganle, estoy lista para 256 ataques más", señaló, en referencia a los días que faltan para las elecciones presidenciales de 2024.

En un video publicado en redes sociales, insistió en que el documento que le han cuestionado por supuesto plagio no es una tesis, sino un informe, al que -reconoció- le faltaron algunas referencias, pero en solo dos o tres por ciento del texto.