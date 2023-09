Ante 49ers y sin Barkley, ... nada fácil

Santa Clara, E.U.

Igualar la mayor remontada en la historia de la franquicia para ganar un partido fue motivo de celebración para los Giants de Nueva York.

Pero saben que salir de un gran hoyo hoy jueves por la noche, cuando enfrenten a los poderosos 49ers de San Francisco (2-0), no será ni de cerca tan fácil como fue frente a un equipo sotanero, como los Cardinals de Arizona.

"No nos podemos dar el lujo de hacer lo mismo contra cualquier equipo", dijo el safety Xavier McKinney sobre caer en una gran desventaja. "No podemos seguir teniendo inicios flojos. Tenemos que corregirlo. Es mucho lo que podemos hacer al respecto, simplemente tenemos que salir y ejecutar lo que entrenamos y las cosas que revisamos en las reuniones. Es lo que esperamos. Pero, definitivamente, no podemos seguir haciendo lo mismo".

Será mucho más complicado que los Giants (1-1) lo consigan sin su corredor estrella Saquon Barkley, quien se perderá al menos el partido de esta semana después de sufrir un esguince en el tobillo izquierdo en la victoria frente a Arizona.

Ello pone más presión en el quarterback Daniel Jones, de jugar como lo hizo en la segunda mitad ante los Cardinals y no como en los primeros seis cuartos de la temporada.

"Daniel tiene un trabajo qué hacer, al igual que los corredores, los receptores, la línea ofensiva", aclaró el coach Brian Daboll. "Cada quien debe hacerse cargo de su responsabilidad de forma individual, lo que ello sea y hacer su trabajo en un alto nivel".

Los Giants no hicieron eso para iniciar la temporada. Tuvieron uno de los peores inicios en la historia reciente de la NFL, al perder el partido inaugural 40-0 con Dallas y después al verse en desventaja 20-0 en la primera mitad contra Arizona y 28-7 en el tercer cuarto.

Nueva York se convirtió en el primer equipo en 45 años en permitir al menos 60 puntos antes de conseguir sus primeros puntos en la temporada. Desde entonces los Giants anotaron 31 en la segunda mitad, apoyados en 317 yardas de su ofensiva y tres anotaciones de Jones.

Los 49ers han tenido dificultades por momentos en temporadas recientes para frenar a quarterbacks con movilidad y perciben el enfrentamiento con Jones como un gran reto.

"Todo comienza con sus piernas", dijo el entrenador Kyle Shanahan. "Está dispuesto a correr. Y cuando lo hace es muy físico. Tiene la habilidad de escaparse. Así que cuando enfrentas a un quarterback así, el desafío que simplemente esquemáticamente desbloquea tu defensa y te obliga a jugar de cierta manera siempre es una molestia. Entonces tiene la capacidad de jugar en la bolsa de protección y ganarte de esa manera también. Él está mejorando cada año."